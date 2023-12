2 taong gulang na bata, bibo sa gawaing-bahay

MAYNILA -- Kinagigiliwan ngayon ang dalawang taong gulang na batang si Arya Sam dahil sa galing nito sa pagtupi ng mga damit at iba pang gawaing-bahay.

Tunay ngang "tatak bibo" si Arya na marunong ding maglinis, magwalis at magdilig ng mga halaman.

Sa Radyo 630 nitong Martes, ibinahagi ng mga magulang ng bibong bata kung paano nahilig sa mga gawaing-bahay ang kanilang anak dahil hindi tipikal para sa isang dalawang taong gulang na bata.



"Actually hindi naman po talaga siya tinuruan. Kasi parang it's part of the routine namin kasi every morning gumagawa ng gawaing-bahay tulad nang pagdilig ng halaman," ani Eden, ina ni Arya.



"Yung pagtutupi ng damit, before nanonood lang siya habang naglalaro. Eventually kinukuha niya 'yung mga damit niya tapos ginagaya-gaya niya. Actually ngayon hindi po siya pumapayag na kami ang tumutupi ng damit niya. Lahat ng damit niya sa kanya na talaga, tapos siya na po ang bahala," dagdag naman ng ama ni Arya na si Kris Jain.

Ayon sa mag-asawa, hinahayaan nilang tumulong sa gawaing-bahay ang anak para maiiwas ito sa paggamit ng gadgets.

Anila, ang ginagawa ngayon ng anak ay paghahanda rin sa hinaharap.