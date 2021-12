MAYNILA — Bigo si Samantha Panlilio na masungkit ang kauna-unahang korona ng Pilipinas sa Miss Grand International (MGI) nitong Sabado ng gabi.

Inaasahan ng mga pageant fans na matatapos na ang title drought ng bansa sa naturang pageant ngunit hindi nakapasok si Panlilio sa Top 20 sa kabila ng malakas umanong performance preliminaries.

Nagulat ang mga netizen nang hindi makapasok ang Pinay beauty sa Top 20 at nagtrending sa social media ang mga salitang "SamPan", "Miss Grand International", at "Nawat”.

Si Nawat Itsaragrisil ang chairman ng Miss Grand International.

Nagpasalamat naman si Panlilio sa kanyang mga taga-suporta sa kabila ng pagkabigong maiuwi ang korona.

“Thank you all for the love and support. I am completely heartbroken but I know that I did my best and that’s all that matters. I feel nothing but grateful. My heart is warm,” sinabi ni Panlilio sa kanyang Instagram post.

Si Nguyen Thuc Thuy Tien ng Vietnam ang nag-uwi ng MGI crown matapos talunin ang bansang Equador sa isang surprise top 2 final question round.

Nagtapos naman ng 2nd runner-up ang bansang Brazil kasunod ng Puerto Rico (3rd runner-up) at South Africa (4th runner-up).

Muntik nang masungkit nina Nicole Cordoves (2016) and Samantha Bernardo (2020) ang korona noon matapos magwagi bilang 1st runner-up.

