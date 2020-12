Mga higanteng parol sa ‘Christmas capital’ ng Pinas pinailawan na

Pinailawan na ang mga naglalakihang lantern sa "Christmas Capital of the Philippines" sa San Fernando, Pampanga. Gracie Rutao, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagliliwanag at nagniningning ang mga daan at kalsada sa lungsod ng San Fernando, Pampanga — ang tinaguriang Christmas capital of the Philippines -- habang papalapit ang Pasko.

Sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, bida ang mga tala at tila pakpak ng mga anghel sa gitna ng isla.

Magkakatabi rin ang mga puwesto ng lantern makers; may snowman, santa, reindeer, replica ng Eiffel tower, belen, at iba pang disenyo.

Home of the giant lanterns din ang San Fernando kaya ibinida sa harap ng Heroes’ Park ang isang higanteng parol, dahilan para bumaba ang ilang biyahero para mag-selfie.

May mga parol din na alay sa mga frontliner bilang pagkilala sa mga sakripisyo at pagmamahal nila sa bayan.

Magiging virtual at digital naman ang giant lantern exhibition ngayong 2020.

Inanunsiyo rin ng LGU na wala munang kompetitsyon.

Aabot sa 7 barangay ang sasali sa exhibition para sa taunang tradisyon ng Ligligan Parul. Taong 1931 nang unang magkaroon ng giant lantern festival sa lungsod.

"Ang giant lantern ay tuloy, wala lang competition because we are not promoting gatherings and crowd pero bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga Fernandinong Kapampangan at Pilipino, tuloy po ang mga parol para pasasalamat sa panginoon pasasalamat sa mga tao," ani Mayor Edwin Santiago ng San Fernando. — Ulat ni Gracie Rutao