Frozen samgyup, succulent gift boxes? Ilang kakaibang regalo sa Pasko

MAYNILA - Tuloy pa rin ang Pamaskong Pinoy ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

At dahil mas inaanyayahan ang online delivery at pag-iwas sa mga handaan, at nauuso na rin ang iba’t ibang libangan gaya ng pagtatanim o pag-aalaga ng halaman, narito ang ilang maaaring i-regalo ngayong Pasko.

‘SAMGYUP’ GIFT BOX

Kung may agam-agam pa ring pumunta sa mga bilihan ng Korean barbecue, maaari naman dalhin ang experience sa bahay.

May alok na gift set ang Happy Foods Group of Restaurants, na naglalaman ng frozen Korean barbecue meat, at mga sauce na ginagamit kalimitan pampalasa ng nilulutong Korean barbecue.

Ayon kay Kel Dela Cruz, area manager ng kompanya, fresh ang ibinebenta nilang produkto araw-araw.

Aabot sa P1,100 hanggang P2,200 ang presyo ng isang gift box at maaari itong i-order sa kanilang website.

PARA SA MGA PLANTITO, PLANTITA

Kung may plantito o plantita na reregaluhan, maaari mo naman itong bigyan ng succulent gift set.

Nagbebenta ngayon ang online store na Succulently Yours ng mga gift box, maging ang ilang hand-painted na paso na maaaring paglagyan ng succulent.

Kuwento ni Mariella Castillo, paraan niya ito na makahanap ng trabaho matapos maalis sa pinagtatrabahuan noong Oktubre.

“Nakita ko iyong succulents kasi nacurious ako naisip ko na maganda siyang pangregalo since October na po mag-Christmas na po,” aniya.

Nasa P499 hanggang P1,199 ang price range ng mga ito.

Maaari namang puntahan ang kanilang Facebook at Instagram page para mag-order.