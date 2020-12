TIPS: Ligtas na Christmas shopping sa gitna ng pandemya

MAYNILA — Ngayong papalapit na ang Pasko, marami pa rin ang nagbabalak mag-shopping ng pangregalo kahit pa may pandemya.

Kaya nagbigay ng payo mga eksperto kung paano magiging ligtas ang pamimili lalo't hindi pa rin nawawala ang banta ng COVID-19.

Ayon sa grupong Health Professionals Alliance against COVID-19, online shopping pa rin ang mas ligtas na paraan ng pamimili, na kinasanayan na rin noong naka-quarantine ang buong Pilipinas.

Pero sa mga hindi talaga mapigilang lumabas, lalo na 'yung mga magsa-shopping sa Divisoria, may payo ang naturang grupo.

Sabi sa TeleRadyo ni Dr. Aileen Espina, na national director din ng Philippine Academy of Family Physicians, unang-una ay dapat laging magsuot ng face mask at face shield.

Dapat ding planuhing mabuti ang pagsa-shopping at maghanda ng Christmas shopping list.

"'Yung oras po ng pag-alis ninyo, dapat hindi po ma-traffic. Pangalawa, nakahanda na po 'yung listahan, may mapa na kayo ng Divisoria. At kung meron po kayong suki doon, tawagan niyo na po in advance so that 'yung gusto niyong bilhin makuha n'yo na agad. At always bring alcohol or alcogel kasi po dapat lagi kayo nagha-hand rub every time nagbabayad kayo ng pera kasi nagpapalit kayo, puwedeng kumapit sa pera 'yung virus," paliwanag ni Espina.

Sa mga gusto namang mag-family reunion at nais na sabay-sabay mag-Noche Buena, ipinayo ni Espina na limitahan lang ang taong isasali sa handaan.

Kung may uuwi namang mahal sa buhay mula sa ibang bansa o lugar, dapat mag-14 day quarantine muna ito.