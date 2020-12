TINGNAN: Bahay Kubo na puno ng libro sa Albay

Higit sa 100 mga libro at reading materials ang laman ng bahay kubo na ginawang KuBOOKS sa Barangay Bololo sa Guinobatan, Albay.

GUINOBATAN, Albay - Bukas na sa publiko ang Bahay KuBOOKS na matatagpuan sa Barangay Bololo sa naturang bayan.

Ayon kay teacher Kimberly Oraye ng Bololo Elementary School, tinawag niyang “KuBOOKS” ang proyekto dahil sa isang bahay kubo niya inilagay ang mahigit 100 mga libro at iba pang reading materials na magagamit ng mga bata, maging ng kanilang mga magulang at iba pang mga residente sa barangay na nais magbasa.

Kuwento ng guro, pag-aari ng pamilya Obiasca ang kubo na kusang ipinagkaloob para maisakatuparan ang proyekto.



"Mayroon kasi kaming estudyante, Si Angel, Grade 5 student lagi siyang pumupunta ng school at nakikiusap na hiram daw siya ng libro. Magbabasa daw siya and only to find out na pinapahiram niya din pala 'yung mga libro sa neighbors nila.”

“Dahil sa batang 'yun, na-encourage ako na ilabas ang books lalo pa't may pandemic, bawal naman pumunta pa sa school ang mga bata. And 'yung mama ni Angel, siya na 'yung kusang nagpahiram ng kubo para malagyan ng reading materials," sabi ng guro.

Karamihan sa mga libro mula sa mga donasyon ng iba't ibang grupo at organisasyon.



"Bololo Community Reading Hub is an initiative geared towards literacy and education. We also conduct story reading sessions, educational activities and other worthwhile engagement because we believe that once we spark and sustain their interest in reading, they will grow up to be productive and responsible members of the society,” sabi ni Oraye.

Dagdag niya na matagal niya nang proyekto ang reading hub na sinimulan sa loob din mismo ng kubo ng kanilang paaralan. Nahinto lang ito may dalawang taon na ang nakaraan matapos masira ng mga nagdaang bagyo.

Mananatili ang bahay KuBOOKS sa nasabing lugar na isa sa upland barangays ng Guinobatan.

