Bahay, negosyo hatid sa nag-viral sa pagpadyak pa-Eastern Samar mula NCR

Bahay at panimulang negosyo ang inihandog sa lalaking nag-viral matapos magpadyak nang 10 araw pa-Eastern Samar. ABS-CBN News

MAYNILA - Paglalako ng taho ang tanging hanapbuhay ni Peter Roncales at ng kaniyang 70 anyos na ama.

Pero nang magsimula ang coronavirus disease (COVID-19) pandemic, humina ang kanilang kita hanggang sa tuluyan na nilang itigil ang pagtitinda.

Bigo pa rin si Roncales na makahanap ng pagkakakitaan kaya’t naisip niyang bumalik na lang sa kanilang probinsiya sa Oras, Eastern Samar gamit ang bisikleta.

"Pumunta po muna ako ng Parañaque para maghanap ng trabaho tapos noong wala po ako nahanap kasi kailangan po nila ng mga papel, requirements, wala po akong dala. Tapos ayun po gabing gabi na, umalis po ako doon. Iniisip ko pa na makakarating ako, na matutulungan ko ang pamilya na pagdating ko nagbabakasakaling makapag-ipon po sa kanila,” ani Roncales.

Baon ang P150, 10 araw nagbisikleta si Roncales hanggang Matnog sa Sorsogon.

"Napaiyak ako. Sabi ko, 'balik ka na lang. Pa'no ang pagkain mo, paano ang tubig mo?' Sabi niya, 'Ma, kakayanin ko,'" ani Liza Roncales, ina ni Peter.

Habang nasa daan, marami ang tumulong kay Roncales. Isa rito ang mga sundalong sakay ng isang trak na nagpasakay kay Roncales hanggang sa Oras.

Nakibahagi rin ang ABS-CBN sa unti-unting pagbuo ng pangarap ni Roncales para sa kaniyang pamilya.

Binigyan ang kaniyang pamilya ng maliit na negosyo at sariling bahay na naitayo sa lupang bigay ng lokal na pamahalaan at sa tulong ng TV Patrol anchors.

"Kahit siguro sino sa panahon ngayon lalo na at Kapamilya natin we will all provide. We will all find ways kasi sa panahon ngayon, dapat nagtutulungan ang bawat isa," ani Oras Mayor Vivian Alvarado.

Malaki ang pasasalamat ni Roncales sa mga tumulong sa kaniya.

"Maraming maraming salamat po kay Mayor, sa ABS-CBN na patuloy na tumutulong sa mga katulad namin. Maraming, maraming salamat po," aniya.

Marami pa ang nangangailangan at kailangang maabot ng sama-samang pagtulong. Ang ABS-CBN Foundation ay kumakatok sa pinto ng mga Kapamilya at bukas sa pagtanggap at paghahatid ng mga donasyon.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News