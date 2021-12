Higanteng Christmas tree at water fountain binuksan na sa publiko sa Antipolo City

MAYNILA - Bida sa pamaskong display ng Antipolo City sa Rizal ngayong taon ang higanteng Christmas tree na gawa sa recycled materials at LED fountain.

Sentro ng atraksyon sa Sumulong Park ang 44-foot-tall Christmas tree na binuo ang katawan mula sa 37,000 na plastic bottles.

LOOK: A 44-ft Christmas tree made of recycled plastic bottles along with an LED water fountain are the centers of attraction this holiday season at Sumulong Park in Antipolo City, Rizal.



📸:Jun-Andeng Ynares FB pic.twitter.com/dyfOzbcaKg