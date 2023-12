Bronze sculpture exhibit ng Pinay artist, patok sa Barcelona

Patok sa mga arts enthusiast ang bronze sculpture na ibinida ng Pinay artist Elaine Bordeaux sa Barcelona kamakailan. Pinamagatang “Courage,” ang exhibit ay ginanap sa Philippine Consulate sa Barcelona at Philippine Embassy sa Madrid.

Sumisimbolo ng katapangan ang mga eskulturang tulad ng Lapu-Lapu, A young Aeta with Child, at si Whang-Od, ang tattoo artist na national pride.

Kasalukuyang naninirahan sa Colorado, USA si Bordeaux, kaya makikita rin sa kanyang art work ang tema ng kanyang buhay sa Colorado. Immigration lawyer si Bordeaux, pero malapit din sa kanyang puso ang sining.

Gamit ang kanyang mga malikhaing kamay at imahinasyon, nakikita sa kanyang art pieces ang adhikaing ipagtanggol ang karapatan ng mga bikitima ng human trafficking, at refugees.

Saksi siya sa mga pakikibaka ng mga Pilipino migrants at ng kanilang katapangan sa buhay. “I was a lawyer for a long time for human trafficking victims, so parang, you know, I just came to a conclusion na lahat tayo may courage.

Courage is what we have every day to get up, and do the things that we have to do despite the pain, despite the challenges.

Courage is what we have to still move on with our lives, despite the illness.

"Courage is what we have to go on. Unang-una yung mga kababayan natin ‘di ba na lumisan ng Pilipinas, they had the courage to dream and dream for a better life kahit masakit sa family nila na mawalay sila, they still do it,” sabi ni Elaine Bordeaux, Pinay artist at exhibitor ng ‘Courage’.

Ang “Courage” ay naglalarawan din ng pagnanais ni Bordeaux na lumabas sa kanyang comfort zone upang sundin ang kanyang mga pangarap at hilig.

Bagamat maraming trabaho, nakatutok din si Bordeaux sa kanyang sining.

“I want to inspire I want to show the world I want to show our fellow Filipinos, yung mga kababayan natin lalo na yung mga nag-OFW na you know we have this and it’s ok to dream. Actually, dream ko ito you know and ‘di ko rin akalain but it’s my dream and its ok to dream and dreams do happen if you have the courage to dream,” paliwanag ni Bordeaux.

“Maraming struggles sa buhay but ‘yung courage importante ‘yun para maabot natin yung gusto nating maabot sa buhay. Marami na tayong mga pagsubok, marami tayong challenges pero dapat palagi nating isipin na kaya natin ito,” sabi ni Consul General Ma. Theresa Lazaro, PCG Barcelona.

Ayon kay Bordeaux, ang bawat imahen ay may likas na kahulugan at kuwento na maaaring maging inspirasyon sa bawat makakakita nito.

Bakit nga ba bronze ang gamit niyang materyal para sa kanyang sining?

“Bronze is an enduring metal , it will last forever. I will not be here on Earth anymore but my work will still be here, kaya ko nagustuhan ang bronze,” paliwanag ni Bordeaux

Ang exhibit ay paraan din para maipalaganap ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Nagbukas ang exhibit sa Barcelona noong October 16 hanggang 30 at sumunod naman sa Madrid mula November 8 hanggang 10.

Ang exhibit ni Bordeaux ay kaugnay ng selebrasyon ng Museum and Galleries Month noong Oktubre.

