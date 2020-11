ALAMIN: Ilang puwedeng ipangregalo sa Pasko

Watch more in iWantTFC

Naitawid ng mag-asawang Chris at Rachelle Leones ang creative design at printing business nila kahit nagka-pandemya.

Paggawa ng logo at label ng food at essential products ang bumuhay sa Creativly Studio ng mga Leones.

Ngayong malapit na ang Pasko, umaasa ang mag-asawa na bebenta na uli ang mga produkto nila bilang panregalo, tulad ng doodle at coloring painting sets.

"Mayroon na rin tote bags. Functional [and] at the same time, puwede nilang i-color through fabric marker. And recently, dahil nauuso ang face mask, nag-create na rin kami doodle face mask," ani Rachelle.

Puwede ring personalized ang mga produkto.

Mayroon din silang gift tags na P85 at note pads na P65.

Nasa P85 pataas din ang presyo ng health and wellness products ng shop na Scents and Memories.

Pinakamabenta sa kanila ang "aircon in a bottle" na pampapresko at sanitizer, anang may-ari na si Jovi Caoile.

Puwede rin mag-customize ng mga produkto gaya ng lotion, sleep spray, diffuser at iba pa.

"Imi-mix and match namin all wellness products," ani Caoile.

Ang ibang personalized items ay mabibili rin sa halagang mas mababa sa P100.

Marami ring food items na puwedng ipanregalo.

Mayroon ding silvanas at cakes na "gift-ready" ang packaging.

Kung mahilig naman sa peanut butter, puwedeng subukan ang mga produkto ng Cashew Butter mula Antipolo.

Mayroon ding mga gourmet at bottled tuyo at tinapa na puwedeng i-order online.

Puwede na ring iregalo ang mga halaman para sa mga "plantito" at "plantita."

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News