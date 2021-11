Larawan mula kay Rajiv Nooh Dalagan Amil

Hindi tumigil sa pagpursigi ang 23 anyos na si Rajiv Nooh Dalagan Amil mula sa bayan ng Bongao, Tawi-Tawi para sa civil engineering board exam sa kabila ng pangamba dahil sa ilang beses na pagkaantala ng pagsusulit bunsod ng pandemya.

Nagtapos sa kursong civil engineering sa Ateneo de Davao University si Rajiv, na nanguna sa naturang pagsusulit at nakakuha ng 93.25 percent.

Ayon kay Rajiv, kahit layunin niyang mapabilang sa top 10, hindi na siya umasa pa dahil sa unang araw pa lang ng pagsusulit, nahirapan na siya sa unang subject.

Paglabas ng resulta, dumiretso na siya sa pagtingin sa list of passers dahil hindi na niya inasahang mapabilang sa topnotchers.

Pero laking gulat niya noong pagtingin niya sa topnotchers list dahil nasa rank 1 siya.

"Napasigaw ako at tinawagan ko agad yung mama ko. I told her na Top 1 ako at hindi rin siya makapaniwala at first. Days leading to the release of results, nagpe-pray na lang ako na sana sure pass na, pero sinisingit ko pa rin talaga na sana man lang makasama pa rin ako sa top 10," saad ng bagong inhinyero.

Isang taong review lang sana ang plano ni Rajiv, pero umabot ng higit dalawang taon dahil naantala ng tatlong beses ang kanilang board exam dulot ng pandemya.

Nahirapan din siya pagpalit ng pamamaraan ng pag-review mula sa physical na naging online review na.

"Nawawala yung focus ko dahil alam kong kailangan ko na namang mag review for the next 6 months, parang naging cycle na talaga – nakakapagod," ani Rajiv.

Simula pagkabata ay alam na ni Rajiv na pagiging engineer ang tatahakin niyang landas.

Bukod sa civl engineer ang kanyang ama, nakitaan din siya ng galing sa Mathematics mula noong elementarya siya.

Consistent honor student sa elementarya si Rajiv at best in mathematics naman noong high school. Dalawang beses din siyang napasama sa president's list noong kolehiyo.

Umaasa si Rajiv na makakatrabaho agad sa mga prestihiyosong kumpanya matapos ang kanyang tagumpay sa pagsusulit.

Aabot sa 36.67 percent ang national passing rate sa civil engineering board exam kung saan 83.33 passing rate ang nakuha ng Ateneo de Davao University.

—Ulat ni Hernel Tocmo

