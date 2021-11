Screengrab from YouTube

MAYNILA— Hindi naging madali ang pandemyang dulot ng COVID-19 kahit pa sa fragrance mogul na si Joel Cruz dahil bukod sa mga negosyo, may mga empleyado rin siyang dapat tulungan.

“Natakot ako, una 'yung mga tao ko baka mawalan ng trabaho. Ang dami kong bagay na inisip kasi nagsimulang mag-close 'yung mga stores. Ginawa ko kinausap ko mga tao sabi ko tulungan ko kayo. Paano tayo magbebenta kung sarado 'yung malls. Binigyan ko sila ng opportunity na magbenta rin ng pabango,” sabi ni Cruz.

Nasa 60 stores ang nagsara sa panahon ng pandemic sa negosyong pabangong Aficionado ni Cruz.

“Hindi talaga sila naka-survive considering 'yung malls nakapagbigay na rin ng discount sa rentals. Dahil most of the time sarado 'yung mall, walang pumapasok, konti 'yung tao, takot lumabas, walang benta kaya nag-decide 'yung 60 stores na isara namin,” sabi ni Cruz.

Sa panayam sa programang "Winner sa Life" sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Cruz na karamihan sa nagsarang franchise ng Aficionado ay na-absorb ng kanilang kompanya.

“May mga about 40 franchises inabsorb ng company-owned. Kami na nagma-manage ngayon,” sabi niya.

Dahil sa pandemya, saradong mga malls at walang benta, sumubok din si Cruz na palawigin ang kaniyang product line para makasama ang pagbebenta ng alcohol.

“March last year nag-apply kami kaagad ng alcohol, 'yung 70 percent na ethyl alcohol. After one month, April, na-approve ng DOH kaya nakapag-supply kami ng alcohol, nakahabol kami. At that time, 'yun talaga ang lakas ng order kaya timing,” sabi niya.

Bukod sa personal care products, tumawid din sa pagkain ang pinasok na negosyo ni Cruz.

“'Yung food na 'yun nag-umpisa sa pamangkin ko gumagawa siya ng milktea at saka 'yung aking sister-in-law na takoyaki. 'Yun bahay ko sa garahe sila nagluluto, gumagawa from 1 p.m. to 6 p.m.,” kuwento ni Cruz.

Dahil malakas ang kita ng pagkain na umaabot ng P15,000 sa loob lamang ng ilang oras, nagkainteres dito si Cruz na sumali at gawing franchise.

“Naglagay ako ng gyoza, ramen, donburi, okonomiyaki. Meron akong kinakainan na isang Japanese restaurant na masarap talaga. kaibigan ko 'yung mga chef. Tinanong ko kung willing silang to work for me, willing sila kaya ayun, sila 'yung gumawa ng mga concoction ng mga Japanese food namin,” sabi niya.

Sa ngayon aniya, matapos ang isang taon ay mayroon na silang higit sa 80 franchise stores sa buong bansa.



“Masarap kami saka mura lang 'yung pagkain at mura rin ang franchise good for two years,” sabi niya.

Dagdag niya: “Mahirap ang papatay-patay ngayong pandemic mamatay ka o mamamatay ka sa gutom.”

Sa kabila ng mga hamon ng pandemya, hindi namawalan ng pag-asa si Cruz.

“Hindi ako nawalan ng pag-asa. Tawag sa akin “the fearless entreperenuer.” Wala akong takot, kahit pandemic talagang nilaban ko itong Takoyatea. Although siyempre magdududa ka ngayong pandemic ang daming nawalan ng pera, trabaho, sabi ko kailangang lumaban tayo,” sabi niya.

Payo niya sa mga sasabak sa negosyo na tiyaking may angat ito sa ibang tulad na produkto para puntahan ng mga tao.

“Whether food ito o anuman ang negosyo mo make sure na lalaban ka sa karamihan. 'Pag nakita mo mga negosyo ngayon pare-pareho. Halimbawa car wash, isipin mo ba’t pupuntahan ka. Pag-aralan ang market,” sabi niya.

Sa simula ay tutukan muna ang pagpapakilala sa produkto o serbisyo at hindi ang kita.



“Pakilala ka muna. Make sure happy lagi customers,” sabi niya.