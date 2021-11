Tinatanaw ng mga turista ang Tagaytay Picnic Grove noong Setyembre 22, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Kasabay ng pagluluwag ng quarantine status sa Metro Manila at mga karatig-probinsiya ay ang pagdagsa ng mga turista sa mga paboritong pasyalan gaya ng Tagaytay.

Ayon sa kanilang tourism office, halos dumoble na ang bilang ng mga nagpunta ngayong buwan sa Tagaytay kumpara noong mga nakaraang na buwan.

Sa Picnic Grove, nasa 56,000 ang naitalang turista na dumating ngayong Nobyembre, mula sa 25,000 noong Oktubre.

Marami rin ang namamasyal sa People's Park.

"Nakikita po natin na bilang nagbukas tayo basically for all ages as long as may vaccination ang mga matatanda nakakatulong po ito sa paghikayat sa ating mga turista na makapunta po ng Tagaytay," ani Tagaytay Tourism Chief Jarryd Bello.

Puwede na rin ang mga bata sa mga parke basta't may kasamang matanda na fully-vaccinated.

Kailangan lang nilang magpakita ng vaccination card para makapasok.

Nasa 70 porsiyentong kapasidad ang lahat ng outdoor areas sa Tagaytay at 50 porsiyento sa indoor venues.

Sumisigla na rin ang negosyo ng maraming kainan at mga lodging house sa lugar dahil sa dumaraming mga turista.

— Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News