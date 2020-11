Topnotcher sa physician board exam sa tagumpay: 'Perseverance talaga eh'

CAPT: Plano ni Dr. Jomel Lapides, na nagtapos sa UP College of Medicine, na ituloy ang karera nya sa ophthalmology. Screengrab

MAYNILA — Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang topnotcher ng 2020 Physician Licensure Examination na siya ang nakapagkamit ng pinakamataas na marka sa pagsusulit.

Kuwento ni Dr. Jomel Lapides sa TeleRadyo, dasal lang niyang makapasok sana sa top 10.



Pero dahil sa tibay ng loob, tiyaga, at paniniwala umano niya sa Diyos, sobra-sobra daw ang natanggap niyang blessing.

"Si Lord lang po talaga ang naging sandalan. Tapos po, thankful kasi po may mga people na tumulong... So I think blessed lang po ako sa mga people na niniwala sa'yo. Talagang persevere talaga eh, kasi kung hindi talaga materially, financially-blessed, kailangan mo talaga ng tiyaga," ani Lapides.

Si Lapides ay anak ng isang mananahi at housewife.

Noong 2011, topnotcher din si Lapides sa Nurses Licensure Examination.

"Dati nanghihiram pa ako ng funds. Tapos nag-try ako mag-apply sa ibang work para habang naghihintay ng nursing board, nag-work ako as a tutor, kahit papano kumita na," ani Lapides.

Plano ni Lapides, na nagtapos sa UP College of Medicine, na ituloy ang karera nya sa ophthalmology.