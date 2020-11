Facebook account ni Chef Tatung, na-hack

MAYNIKLA -- Na-hack ang Facebook cooking page ng sikat na celebrity chef na si Myke “Tatung” Sarthou.

Sa launch ng kanyang librong “Simpol” sa ilalim ng ABS-CBN Books, iponaliwanag ni Chef Tatung ang kanyang narandaman sa pagkaagaw sa kanya ng account na marami na sana ang followers.

“Nakakalungkot. Nag-1 million followers na sana kami doon tapos na hack ang account, kaya heto nagsisimula kami ulit sa panibagong account namin and buti naman marami na ang nag-follow ulit sa amin” kwento ni Chef Tatung.

Mas pinasarap at kakaibang twist sa classic Pinoy recipes ang nakapaloob sa “Simpol” cook book at mayroon din itong QR code sa bawat recipe para ma-access ang video kung paano ihanda ang bawat lutuin.

Sabi ni Chef Tatung, marami na siyang nakasamang personalidad na mahusay magluto pero dalawa ang kanyang nabanggit na mahusay sa kusina.

“Si Marian Rivera, magaling siya and si Aiai delas Alas. Sila 'yung ilan lang sa magagaling natin artista na magluto,” dagdag ni chef.

Kuwento rin ni Chef Tatung, qualified ang “Simpol” cook bok sa 2021 Gourmand Awards na magaganap sa Paris, France sa darating na taon.

First love talaga ni Chef Tatung ang pagluluto kayat asahan natin ang mas marami pang recipes sa mga darating na panahon

“Food is incredibly powerful in how it speaks to our values as a nation and a people,” aniya.

“It is important then to continually pass on our knowledge about cooking in a clear and understandable way to reach as many people as possible. Making cooking ‘simpol’ and less intimidating allows the story behind each dish to thrive in the hearts and minds of Filipinos everywhere,” pagtatapos ni Chef Tatung.

