'Mother Kween,' tuloy ang pagtulong sa ngalan ng anak na si Lloyd Cadena

MAYNILA -- Patuloy na magbibigay ng tulong ang ina ng sikat na vlogger na si Loyd Cadena na pumanaw nito lamang Setyembre 4.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, sinabi ni Lorita Cadena, o mas kilala sa vlogging community bilang "Mother Kween," na ipagpapatuloy niya ang mabubuting gawain na sinimulan ng kanyang anak.

"'Yon ang gusto niya. Lahat ng gusto ni Lloyd na halimbawa pagtulong sa kapwa pagpapatuloy ko 'yon kasi kumbaga ako ang ha-handle sa naumpisahan na niya," ani Lorita.

Ayon kay Lorita, ipinagkakapuri niya ang pagiging mapagbigay at pagiging matulungin ng anak.

"Very proud naman ako sa anak ko kasi maraming nagmamahal sa anak ko at saka mabait na bata. 'Yung pinakanakaka-proud ay 'yung napaka-generous kasi ni Lloyd. Lahat-lahat tinutulungan," ani Lorita.

Hindi na naman napigilan ni Lorita ang maiyak nang amining kinakausap pa rin niya ang anak kahit pa wala na ito.

"Kinakausap ko siya na masaya na siya sa kung nasaan man siya. Pero parang ayaw kong maalala lagi. Umiiyak ako palagi. Parang dina-divert ko ang isip ko, dina-divert ko sa apo ko. ... Kinakusap ko si Loyd bago ako matulog at sinasabi ko sa kanya kung ano ang gusto kong sabihin," ani Lorita.

Naging emosyonal din si Lorita nang matanong kung ano ang hindi niya makakalimutan na ginagawa ng anak para sa kanya.

"Yung pagmamahal niya, 'di ko makalimutan. Very loving kasi siya eh," ani Lorita.

Hindi man madali, sinabi ni Lorita na kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay para na rin sa kasiyahan ng kanyang anak na si Lloyd saan man ito naroroon.

"Iniisip ko kasi kapag palagi akong sad mahihirapan din ako. Kailangan gagawin ko rin ang dapat kong gagawin. Hindi naman naman 'yung isyu na wala na si Lloyd ay katapusan na ng mundo ko. So gawin ko ring productive ang buhay ko. Kasi matutuwa rin si Lloyd. Kung anuman ang ginagawa ko ay ikatuwa naman niya kahit nasaan siya ngayon," ani Lorita.

Sa huli, nagpasalamat si Lorita sa lahat nang patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at suporta sa kanyang anak, maging sa kanya.

"Sa lahat ng Cadenators ni Lloyd na laging sumusubay at saka sa akin, maraming-maraming salamat sa inyo at sa prayers niyo. Kahit naman ngayon nakikita ko sa social media na mahal niyo pa rin si Lloyd at saka sa akin minahal niyo rin ako kung gaano niyo kamahal si Lloyd ay ganoon din ang pagmamahal niyo sa akin so maraming salamat," ani Lorita.

