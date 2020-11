Mukha ng TV Patrol anchors tampok sa gawang tinapay ng baker sa Cebu

Mga larawan mula kay Marlo Pimentel Lidot

Tampok sa tinapay ang mukha ng mga news anchors ng TV Patrol — patunay ng talento at diskarte ng isang baker sa Cebu.

Kwento ni Marlo Pimentel Lidot sa ABS-CBN News, ang mga tinapay na ito ay tinatawag na “artisan bread” at nakaukit ang mukha nina Henry Omaga-Diaz, Bernadette Sembrano, at Noli de Castro.

Aniya, maliit man ang lutuan, diskarte at pag-eensayo ang naging puhunan niya para maperpekto niya ang gawang obra.

“Artisan breads is international based po na tinapay, based of whole wheat, rye, country and multi grains. Authentic artisan bread po is simple art with no designs,” kwento ni Lidot sa ABS-CBN News nitong Lunes.

“Kaya po gumawa ako ng twist na Artisan na may mga iba’t ibang disenyo at may mukha. It takes a lot of experiment and process before ko nakuha ang standard at tamang luto ng Artisan breads kahit pambahay lang po ng oven ang gamit ko po, techniques at diskarte po kaya nakagawa po ako nito,” dagdag pa niya.

Ayon sa panadero, noon pa man ay nanonood na ito ng TV Patrol kaya naman pinili niyang ukitin ang mukha ng mga news anchors sa tinapay.

“Noon pa man po maliit pa lang ako TV Patrol at ABS-CBN po ang sinusubaybayan po namin,” saad ni Lidot.

“Kaya po nagkusa akong gumawa dahil naging magandang inspirasyon at magandang halimbawa ang pagbigay ng impormasyon nila sa ating mga kababayan,” dagdag pa niya.

Nagpapasalamat siya dahil marami ang natuwa sa kanyang ginawa. Aniya, hindi man siya pinalad na makapag-ibang bansa dahil sa pandemya, naging daan naman ang baking para patuloy pa rin silang kumita.

“S’yempre po masaya at lubos na nagpapasalmat sa Panginoon kahit ‘di man natuloy ang magandang opportunities po sa abroad, binigyan niya ako ng ganitong skills at talento na makagwa ng kamanghamangha at maging inspirasyun po ito sa ating kababayan, Cebuano at mga bakers po na nawalan ng hanapbuhay dahil po sa pandemyang ito,” aniya.

“Nagpapasalmat po ako at inspirasyon ko ang lahat ng local at international connections sa mga sumusuporta at patuloy po na ng subaysubay sa mga gawa ko po. Sa mga bakers po na ngayon nawalan po ng trabaho at sa mga beginners po, magpatuloy lang po tayo sa paglikha ng tinapay, walang impossible sa paglikha tulad ng nagawa ko po basta, sa puso at passion po sa paggawa walang impossible sa pag abut ng mga pangarap.”