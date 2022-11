Higantes festival nagbabalik matapos ang 2 taon

Watch more News on iWantTFC

Makalipas ang dalawang taong restriksyon dahil sa COVID-19, muling ipinagdiwang sa Angono, Rizal ang tradisyonal na Higantes Festival.

Daan-daang makukulay at naglalakihang paper-mache na puppet ang ipinarada sa tinaguriang Art Capital of the Philippines.

Kasama sa mga likha ang mga puppet na hawig nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., Bise Presidente Sara Duterte, at Senador Imee Marcos.

Inilawan rin ang tinatawag na “Higanteng YES” Christmas tree na gawa sa aabot sa 2,000 plastic bottles at iba pang recyclable materials.

Ngayon taon ay hinango ng Angono artist na si Norman Francis Juban Blanco ang disenyo ng Christmas tree sa Higantes.

Muli ring nagbalik ang tiangge sa plaza kung saan tampok ang iba’t ibang produktong mabibili sa murang halaga, sakto para sa mga maagang naghahanap ng pamasko.

Idineklara ng Macalañang na special non-working day ang Nobyembre 23 sa Angono upang makadalo ang mga tao sa mga seremonyas at pagdiriwang ng Higantes Festival.

Ipinaalala pa rin ng Malacañang ang pagsunod sa health measures ng mga lalahok sa pagtitipon.

Bagamat pista, ipinagbabawal naman sa bayan ang pag-inom ng alak sa kalsada, at ipinaalala ang pagpapanatili ng disiplina sa selebrasyon.