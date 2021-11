Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Ipinakita ng host at komedyanteng si Tuesday Vargas sa "Magandang Buhay" nitong Martes kung paano gawin ang kanyang simple at masustansiyang Kesong Puti-Tomato Pasta.

"Kung familiar kayo sa usong-uso sa TikTok na feta-tomato pasta, gagawin natin itong momshie sulit recipe. Kasi itong version natin ang gagamitin natin ay kesong puti, tapos lalagyan natin ng malunggay. Healthy," ani Vargas na guest co-host sa pang-umagang programa ng Kapamilya network.

Para sa kanyang pasta dish, maliban sa macaroni pasta, kesong puti at malunggay ay kailangan din ng kamatis, mantika, butter, bawang, asin at paminta.

Ayon sa aktres, hindi na kailangan pang i-bake ang kanyang Kesong Puti-Tomato Pasta.

"Actually it can also work with rice, kasi puwede siyang casserole type, okay siya. At pwede siyang make ahead, kunwari pambaon ni mister, ng mga bata, ire-reheat niyo na lang bago dalhin," dagdag na payo pa ni Vargas.

Maliban sa pagbebenta ng pagkain at essential oils, mayroon ding negosyong halaman si Vargas.

