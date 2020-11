'Symbol of comfort': Christmas tree pinailawan sa Kiangan, Ifugao

Pinailawan ng bayan ng Kiangan, Ifugao ang kanilang munisipyo at Christmas tree bilang simbolo ng pag-asa kasunod ng pananalasa ng mga bagyo sa gitna ng COVID-19 pandemic. Retrato mula kay Janni Albano/ Kiangan Local Government Unit

MAYNILA — Big hit sa mga bata ang kumukuti-kutitap na mga ilaw sa munisipyo ng Kiangan, Ifugao.

Pinailawan kasi ng lokal na pamahalaan noong isang linggo ang higanteng Christmas tree pati ang mga katabing puno at mismong munisipyo.

Basta sumusunod sa health protocols, maaaring bisitahin ng mga residente ang pinailawang puno at munisipyo.

Naisip umano ito ng lokal na pamahalaan para maghatid ng comfort o kaluwagan sa mga kababayan.

"We still pushed through with the Christmas tree lighting as a symbol of finding comfort, consolation, and strength from the love shared within and amongst families, members of our community," ani Kiangan Vice Mayor Michelle Alice Baguilat.

Nawasak ang higit 10 bahay at ilang puno sa Kiangan nang tumama ang bagyong Ulysses kamakailan.

Noong pailaw, nagsindi ng mga kandila at naghatid ng panalangin ang mga nasalanta pati frontliners.

Nais umano ng mga taga-Kiangan na magbigay ng pag-asa at magpakita ng pagkakaisa.

"With everything that is happening now, it takes a much deeper level of meaning and that is more on the hope, finding hope in the midst of darkness or storms in life," ani Baguilat.

Nanguna rin ang lokal na pamahalaan sa pagkalap ng tulong, tulad ng "T-shirt for a cause."

Nagkaroon din ng kantahan sa harap ng munisipyo sa online benefit concert, na na-livestream noong Biyernes.

Ibibigay ang mga nakuhang donasyon sa mga nasalanta ng bagyo sa Ifugao at maging sa Cagayan Valley.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News