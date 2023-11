‘Los Ultimos De Filipinas’, ginunita sa Barcelona

BARCELONA - Puno ng musika at kultura ang paggunita ng ika-124 anibersaryo ng “Los Ultimos de Filipinas” sa Barcelona, Spain kamakailan.

Kasabay nito ang paglulunsad ng commemorative historical marker ng “Los Ultimos de Filipinas.” Isa itong parangal sa tatlumput tatlong sundalong Espanyol, na tumangging sumuko at patuloy na lumaban sa pwersang Pilipino hanggang sa makumpirma ang pagbagsak at pagtatapos ng pananakop ng mga Espanyol noong 1898.

Inorganisa ang okasyon ng Hukbong Espanyol at pinagtibay ang ugnayan ng Espanya at Pilipinas, hindi lang dahil sa nakaraan, kundi sa relasyon ng dalawang bansa ngayon. Binigyang diin ng Konsulado ng Pilipinas ang makasaysayang ugnayan ng Pilipinas at Espanya, at ng paglabas ng kautusan ni Pangulong Emilio Aguinaldo na naghayag na ang 33 sundalong Espanyol, na nakatalaga sa Baler, ay kinikilalang mga kaibigan at hindi kaaway o bihag ng digmaan.

“It’s like celebrating friendship between Philippines and Spain, yung bond. They want to celebrate the shared cultural legacy between the two countries,” sabi ni Consul General Ma Theresa Lazaro, PCG Barcelona.

Naipamalas ng grupong Fiesta Filipina Barcelona ang sayaw na singkil para ipakita ang iba pang katutubong sayaw ng Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila. Napahanga rito ang ilang Espanyol.

“Interesante dahil gaya ng kanilang sinabi sa presentasyon, ito ay pagsasadiwa ng maraming kasaysayan na ating pinagdaanan,” (Isinalin sa Filipino mula Espanyol) sabi ni Angeles Araval, Spanish resident

“Talagang kamangha-mangha kung paano sila sumayaw, kahanga-hanga. At ang mga abaniko, ang mga abaniko, napakaganda,” (Isinalin sa Filipino mula Espanyol) sabi ni Isabel Espiau, Spanish resident.

Kasabay nito ang konsiyerto ng orkestra ng gobierno militar. Kasama sa mga tinugtog ang popular na musika ng “Los Ultimos de Filipinas:Yo te diré.” at ang harana o “Serenata Filipina”.

Ang bersyon ng Pilipinas ay mas malumanay habang ang sa mga Espanyol ay mas mabilis at masigla. Nagbigay din ng tour ang mga opisyal ng militar para ipakilala ang kasaysayan at pagpapaunlad ng kanilang hukbo sa mga nagdaang taon.

