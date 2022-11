'Higante' na Christmas tree, pinailawan sa Angono, Rizal

Muling ipinamalas ng mga residente ng bayan ng Angono sa lalawigan ng Rizal ang pagiging malikhain sa inabangang pag-iilaw ng kanilang kakaibang Christmas tree, nitong Lunes.

Kung sa ibang lugar ay tampok ang mga tradisyonal na Christmas tree, ibinida naman ng tinaguriang "Art Capital of the Philippines" ang kanilang "Higantes" inspired Christmas tree.

Animo'y nagsasayaw na higante ang disenyo na hango sa kanilang ipinagmamalaking Higantes Festival na sabay nilang ipinagdiriwang ngayong Nobyembre.

Gawa ito sa aabot sa 2,000 plastic bottles at iba pang recyclable materials at pinaliwanag ng Christmas lights.

"Ang higante ay ginagamit tuwing kapistahan ng ating patron na si San Clemente, isang pangunahing pagdiriwang tuwing Nobyembre 23 kada taon. Ito rin ay madalas gamitin sa mga natatanging selebrasyon at pagdiriwang sa ating lugar, tulad ng Higantes Festival," ayon kay Angono Tourism Officer Jiay Ducabo.

Ayon naman kay Angono, Rizal Mayor Jeri Mae Calderon, pagpapakita ito ng labis na pasasalamat ng kanilang bayan sa mga natatanggap na biyaya sa kabila ng nagpapatuloy na pandemya.

"Ang bayan ng Angono ay kilala na Home of the Higantes Festival at pangalawa, ang higante po ay simbolo ng pamahalaan para po sa pasasalamat sa lahat ng biyaya na amin pong natatanggap, kaya po higante ang aming ginawa ngayon, higante na nuno," ayon sa alkalde.