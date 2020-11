Mga belen na alay sa frontliners tampok sa taunang Belenismo

Watch more in iWantTFC

Pasiklaban ang mga munisipalidad, simbahan at komunidad sa taunang Belenismo sa Tarlac, na inorganisa ng Tarlac Heritage Foundation.

Kaniya-kaniyang disenyo ng belen na gawa sa plastic bottles, bao, gulong at iba pang recycled materials.

Kumukuti-kutitap ang mga belen dahil sa napakaraming ilaw, na mas pinaningning ng mga bumidang frontliners.

Mayroon ding belen na may disenyong hango sa "plantito" at "plantita" o nausong pag-alaga ng mga halaman.

Mayroon ding dambuhalang Christmas tree na gawan ng mga sundalo.

"Our belen was inspired by the rainbow, the seven colors blending together, giving hope to the Filipino people," sabi ni Lt. Col. Norberto Aromin Jr.

Nagbibigay saya at pag-asa sa mga residente ang Belenismo sa kabila ng hamon ng taong 2020.

"Ang aming Belenismo, dumaan man yung bagyo, nakatayo pa rin," sabi ng residenteng si Jonny Flores.

"Despite of everything that happened, hope is still there," sabi naman ni Mayor Estelita Aquino ng Moncada, Tarlac.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News