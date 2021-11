Isang malaking hamon pa rin sa mga healthcare worker ang COVID-19 pandemic. Higit isa't kalahating taon na mula nang tumama ang sakit sa bansa, pero marami pa nahahawa nito at kinakailangang ma-ospital.

Nakita ni Jewel Alano, nurse sa Santa Ana Hospital ang paghihirap ng mga pasyente na tinamaan ng COVID na kailangang dalhin sa intensive care unit.

"Yung hirap sa paghinga, lalong-lalo na po yung mga tinamaan ng covid na senior," ani Alano.

Sa tindi ng naturang virus, maging ang mga nurse nagkasakit na rin.

“Dumating na ‘yung point na ‘yun na gusto kong mag-resign lalo nung tinamaan ako ng COVID tsaka ‘yung buong family ko,” ani Ma. Scarlet Arriza-Delos Santos.

“So alam mo ‘yung feeling na walang lumalapit sa’yo, parang pinandidirihan ka. So pinangako ko ‘yun sir sa Diyos lalong-lalo na nung gumaling ako sa COVID … na hindi ko po pandidirihan or lalayuan ‘yung taong may sakit. Kasi pinagdaanan ko rin po iyon,” dagdag pa niya.

Kung pandemya ang pinakamatinding hamon dito sa bansa, giyera naman ang hinarap ni Dra. Evangeline Cua.

“Sumali ako sa Doctors Without Borders noong 2015. Na-assign ako dito rin sa Afghanistan, dito rin sa Kunduz City. ‘Yun ‘yung first assignment ko and then after that I stopped for 6 months kasi na-hit ng air strike ‘yung hospital na pinagtatrabahuhan ko dati,” ani Cua.

“And I was one of those who luckily survived. I stopper for 6 months and then I realized ito talaga ‘yung gusto kong work. So I joined again. I was assigned here in Afghanistan again but in a different city,” dagdag pa niya.

Kahit may pangamba, nanaig pa rin kay Cua ang kagustuhan na makatulong at makagamot ng kapwa kahit delikado at malayo siya sa kanyang pamilya.

‘Yung inspiration naman comes helping or while working from our patients. ‘Yung nakakapagligtas ka ng buhay. ‘Yung darating ‘yung pasyente na halos ‘di mo na makilala dahil sa dami ng sugat tapos after ilang days o week nakakauwi, nakakalabas ng hospital nang buhay,” aniya.

“That gives us the inspiration to continue working in these places.”

Nasaan mang lugar katulad nina Nurse Jewel, Scarlet at Dra. Evangeline, nawa’y maiparamdam natin sa kapwa na narito tayo para sa isa’t isa.

—ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News