MAYNILA -- Inamin ni Rabiya Mateo na hindi basta-bastang mawawala ang malapit na pagkakaibigan nila ni Neil Salvacion sa kabila ng kanilang paghihiwalay.

Sa panayam sa Pep, ibinahagi ng dating Miss Universe Philippines na itinuturing pa rin niyang "best friend" si Salvacion, na naging nobyo niya sa loob ng pitong taon.

"Kahit anong ibato ng tao for the both of us, alam ko po na he's my best friend. Hindi rin madali 'yung seven years na pinagsamahan namin," aniya.

Ayon pa kay Mateo, dinadamayan niya ngayon si Salvacion dahil sa pinagdadaanan nito. "He just lost his mom three weeks ago. So, dinamayan ko din po siya," aniya.

"If he needs me, I'm going to be there as a friend," dagdag ng beauty queen.

Matatandaang noong Setyembre ay sinubukang sumali ni Salvacion sa Kapamilya reality show na "Pinoy Big Brother." Sa kanyang audition video, sinabi ng COVID nurse na iniwan siya ng taong minamahal niya "dahil sa pangarap nitong korona."

Nang matanong si Mateo tungkol dito, sinabi ng beauty queen na nag-sorry na ito sa kanya noon, at naintindihan naman niya ito.

"We also talked about the issue, and he said sorry. Sabi ko din, iba kasi 'yung pagiging public figure. Siguro 'yun ang hindi niya na-prepare, 'yung sarili niya. Na everybody is gonna have a say about you," paliwanag niya.

Samantala, itinuturing naman ni Mateo na "lesson learned" ang kanyang natapos na relasyon kay Salvacion.

"It has nothing to do with the years that you are together, but it's the kind of connection, na you guys are on the same page all the time," aniya.

"Alam ko ang daming opinion, and for them it was a tragic love story. But for us, it was a lesson learned... I know he's happy. I am happy. I'm happy kung saan kami ngayon," dagdag niya.