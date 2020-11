Michele Gumabao: 'Tigilan na po natin 'yung pamba-bash'

MAYNILA -- Labis ang pasasalamat ni Michele Gumabao sa kanyang pamilya na nagpakita ng pagmamahal at suporta sa kanya sa kabila ng mga isyung hinarap niya sa pagtatapos ng Miss Universe Philippines 2020.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, binigyang pugay ni Michele ang kanyang pamilya na nag-alaga sa kanya matapos ang pagsubok na hinarap sa kompetisyon.

"Unang-una ang daming nagtatanong sa akin bakit daw doon sa ni-release kong statement eh sobrang vague. Wala raw akong sinabi o pinatamaan. Sabi ko wala ako rito para magkaroon ng kalaban o bastusin kahit sino or magsabi ng masama tungkol sa ibang tao. Ang gusto ko lang ay i-explain ang side ko and ginawa ko naman 'yon. Sabi ko nagpaalam ako bago ko ginawa 'yon, I was there but I left early. So 'yun lang po... I'm just thankful na nandiyan ang family ko na sila talaga ang nag-alaga sa akin after the pageant dahil I really admit talagang I was really so hurt after that," ani Michele.

Watch more in iWantTFC

Giit ni Michele, wala na siyang plano noong una na magbigay pa ng pahayag pero kinailangan niya itong gawin para sa kanyang pamilya.

"I wasn't really planning on saying anything. Talagang noong una sabi ko lilipas din 'yan. Pero parang naapektuhan na ang family ko. Si Marco, nagme-message sa akin na, 'Ate, ang dami ko ring bashers.' Sabi ko parang hindi na lang ako 'yung nandito na lumalaban. Okay lang kung ako lang pero sana 'wag na 'yung family ko, kaibigan ko o kapatid ko. So 'yun talaga ang nag-udyok sa akin magsalita after a week," ani Michele.

Pag-amin ni Michele, humingi siya ng paumanhin sa kanyang kapatid na si Marco dahil naging target din ito ng mga basher.

"Pero sinabi niya na 'okay lang ito 'di naman nila alam ang totoong nangyari or wala naman talaga silang alam, hindi ka nila kilala,'" ani Michele.

"So 'yung support at love ng family ko doon ko talaga naramdaman na kalabanin man ako ng mundo, basta nandiyan ang family ko, I'm thankful," ani Michele.

Sa huli, iginiit ni Michele na walang laman ang puso niya kung hindi suporta sa organisasyon na pinagarap niyang salihan.

"I just want to say na after this ay tigilan na po natin 'yung pamba-bash, 'yung negativity online. Ako po, walang laman ang puso ko kung hindi blessing, pagpapasalamat at suporta para sa organisasyon na I dreamed of joining ever since. So I hope kayo rin po, lagi nating tatandaan to spread love and kindness and to be good to be one another and I hope na ang mundo ng beauty pageant in the future will be more encouraging at talagang magtulong-tulungan po tayong lahat," ani Michele.

Related video:

Watch more in iWantTFC