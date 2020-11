MJ Lastimosa, may payo sa mga kandidata ng mga beauty pageant

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Binigyang diin ni Miss Universe Philippines 2014 na si MJ Lastimosa na hindi matatapos ang lahat sa pagkatalo sa beauty pageant.

Sa pagbisita ni Lastimosa sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, sinabi niya na magandang makita ang mga bagay na makukuha pagkatapos ng isang kompetisyon.

"Napagdaanan ko na kung paano matalo. I joined Binibini three times at pinaglaban ko 'yung pangarap ko. Sometimes maybe it's just hard to accept defeat and I know that all of us have different ways of coping. Pero ang advice ko lang sa pageant candidates na it's not the end of the world. We can still get something. Dahil hindi naman ako nanalo sa Miss Universe even aftter the competition we're still friends. Nagre-reunion pa rin kami I gained a lot of things even though I didn't win the crown," ani Lastimosa bilang reaksiyon sa nakaraang isyu nang pagpaparinigan ng mga naging kandidata sa katatapos lang na Miss Universe Philippines 2020.

"My Miss Universe friends after five years we are still celebrating reunions every year. They are my crown. Kasi kahit saan ako pumunta, kahit saang parte ng mundo ako pumunta ay may kaibigan ako. And I didn't let the competition hinder that friendship. Kasi after the competition tapos na 'yon, dapat magkakaibigan na tayo. And we should always think that maybe God has something bigger for us na ang journey natin hindi natatapos after the competition," ani Lastimosa.

At para naman sa pageant fans, payo ni Lastimosa na mas mabuting magpakita na lang ng kabutihan.

"Ang masasabi ko lang sa mga fan... siyempre iba-iba tayo ng favorite kung may competitions like that. Kung hindi nanalo 'yung favorite natin it's not expensive to be nice, to be a little kind. Kasi at the end of the day, she will be wearing our flag, she will be representing our country. So kapag tayo pa ang nagpu-pull, tayo ang humihila sa sarili nating candidate, saan siya huhugot ng inspirasyon," ani Lastimosa.

Si Rabiya Mateo mula sa Iloilo ang nagwagi sa kauna-unahang Miss Universe Philippines pageant.

