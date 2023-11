Watch more News on iWantTFC

MANILA -- "Ilagay na natin siya sa Top 5."

Ito ang sagot ng fashion designer at beauty expert na si Renee Salud nang matanong sa tsansa ni Michelle Dee na magwagi bilang pinakabagong Miss Universe na mula sa Pilipinas.

"Ilagay na natin siya sa Top 5. Siguradong-sigurado... kasi maganda naman 'yung performance niya. At saka 'yung pagsagot niya, actually tsismis mas magaling siya sa nanay niya," ani Salud sa naging panayam sa Gising Pilipinas ng TeleRadyo Serbisyo nitong Biyernes.

Si Dee ay anak ni 1979 Miss International Melanie Marquez na malapit din kay Salud.

"Alam mo kung ako ang tatanungin ang pinakamalakas sa kanya ay 'yung personality niya. Wala sa kanya 'yung ganda ng nanay niya, pero 'yung pagkatao niya 'yung personalidad niya ay kakaiba siya. She's different from the rest of the candidates," ani Salud.

"Although hindi ko sila nakakausap kaya ang hirap mag-predict na ito na, ito na. We are just basing on personal appearance kasi. Pero alam mo naman ang contest kapag halimbawa at nakausap mo na sila that's the time na makakasigurado ka na ito na ang babaeng panalo. Kasi kagabi ay wala namang question and answer sa preliminaries. Kita mo lang physical attributes," ani Salud.

Ayon kay Salud, maraming mga kalaban ngayon si Dee.

"Kasi hindi tulad ng nanay niya nung isinali ko sa Miss International alam namin two days before na panalo na," ani Salud patungkol sa pagkapanalo ni Marquez sa 1979 Miss International.

"Noon kasi kitang-kita mo na si Melanie noon na 'yun na 'yon. Dito (sa laban ni Michelle) ang dami niyang kalaban dito, kahapon pinapanood ko siya. Pero ang ganda niya sa swimsuit in fairness. Buti na lang kamo nabigay sa kanya ay 'yung pula, 'yung ibang mga swimsuit ang papangit, 'yung sa kanya ang ganda," ani Salud.

Sa kanyang personal na opinyon, malakas ang mga laban ng mga pambato ng Nicaragua, Puerto Rico, Honduras, South Africa, at Thailand.

Nang matanong naman sa ginamit na damit sa evening gown segment, ibinahagi ni Salud na noon ay ginamit naman ng ina ni Michelle na si Melanie ang kulay na emerald green.

"Malayo pa kita na ang pagka-green, 'yung kanya parang bottle green," ani Salud.

Nitong Huwebes ng umaga (oras sa Maynila) ipinakita na ni Michelle ang galing sa pagrampa sa swimsuit at evening gown.

