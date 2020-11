PANOORIN: Miss Universe PH Rabiya Mateo, ipinakita ang signature 'festive walk'

MAYNILA -- Ipinakita ni Rabiya Mateo ang kanyang signature "festive walk" sa Iloilo bago siya bumalik ng Maynila para gampanan ang kanyang tungkulin bilang Miss Universe Philippines 2020.

Todo sa pagrampa si Mateo na suot ang Miss Universe Philippines sash sa video na kanyang inilabas sa kanyang Instagram account.

"Showcasing my signature #FestiveWalk this beautiful day in my hometown before flying back to Manila. Palangga ko guid ya ang ciudad sang paghigugma!" aniya.

Lumipad papuntang Iloilo si Mateo noong nakaraang linggo para sa kanyang homecoming.

Suot ang pulang gown, nag-motorcade ang Ilongga beauty queen nitong Biyernes at masiglang kumaway sa kanyang mga kababayan at tagasuporta.

Hinirang na Miss Universe Philippines 2020 si Mateo sa pageant na naganap sa Baguio City nitong Oktubre.

Layon niyang makuha ang ikalimang korona ng Miss Universe para sa Pilipinas, kasunod nina Catriona Gray (2018), Pia Wurtzbach (2015), Margie Moran (1973), at Gloria Diaz (1969).

