Landmarks sa Maynila pinailawan na muli para sa Pasko

People visit Luneta park as the local government of Manila launched its Christmas decorations around the city on November 15, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA—Nagliwanag ang lungsod ng Maynila matapos pailawan ang mga landmark sa capital ng bansa nitong Martes ng gabi.

Kabilang dito ang Kartilya ng Katipunan, Rizal Park, Christmas Tree sa Bulwagang Rodriguez, National Museum of Fine Arts Building, Manila Central Post Office, Tutuban Center, at mga parol sa Taft Avenue, Roxas Boulevard, Quezon Blvd., P. Burgos Drive at Lawton.

Sa Kartilya ng Katipunan, tampok ang 45 feet na Christmas tree na pinuno ng gold at silver na Christmas balls at ilaw. Mayroon ring life size belen at mga parol na gawa ng iba't ibang barangay.

Habang sa Rizal Park, agaw pansin ang dambuhalang Christmas tree at mga anghel na pinalibutan ng Christmas lights.

Ayon kay Jezreel Apelar, Deputy Executive Director ng National Parks Development Committee, handog nila ito sa publiko ngayong magpa-Pasko.

"Sobrang special kasi mas dumami yung mga ilaw, mga decorations, medyo maluwag na yung restrictions, talagang all out kami this year," aniya.

Ayon naman kay Manila Mayor Honey Lacuna, hudyat ang pagpapailaw ng mga sikat na landmark ng opisyal na pagsisimula ng Christmas season sa lungsod.

"Ang diwa ng pasko ay pag-ibig, pagaasa, kagalakan, at kapayapaan. 40 days na lang at pasko na naman, ipagdiriwang na naman natin ang kapanganakan ni Hesus na siyang tunay na dahilan ng kapaskuhan," ayon sa alkalde.

Ayon naman kay Ronald Flores, chief operating officer ng department of tourism, culture and arts of manila, ito ay paalala sa mga Manileño na sa kabila ng mga pagsubok, tuloy ang ligaya ngayong Pasko.

"Isa itong effort ng city government na iparamdam sa mga manileño na sa kabila ng pandemya na nararamdaman ay tuloy pa rin ang buhay lalong lalo na ang pagdiriwang ng pasko," aniya.