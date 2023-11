Pinoy martial arts na arnis, ibinida sa Poland

WARSAW - Bilang bahagi ng ika-50 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Poland, ipinakilala ng National Martial Arts ng Pilipinas ang arnis sa Poland.

‘Stick Fighting’ ang tawag sa Arnis sa labas ng Pilipinas, na isang official medal sport sa South-East Asian Games. Kilala rin ito sa tawag na kali o escrima.

Mismong si Philippine Ambassador to Poland Leah Ruiz sumaksi sa opening ceremony ng European Championships Stick Fighting na ginanap noong October 7-8, 2023 sa sports hall ng isang secondary school sa Stary Sącz, Lesser Poland.

Inorganisa ang event ni Paweł Zaremba, isang professional sports trainer at pinuno ng Force Defence Method, isang organisasyon nais ipakilala ang iba-ibang martial arts sports sa Poland.

Bukod kay Ambassador Ruiz, naging panauhing pandangal din sina Arkadiusz Mularczyk, Member of Parliament ng 14th district ng Nowy Sącz at ang Secretary of State at Ministry of Foreign Affairs, maging si Mayor Jacek Tomasz Lele ng Stary Sącz.

Pinasalamatan ni Ruiz si Zaremba sa kanyang inisyatibo na ipakilala sa Poland ang indigenous martial arts ng Pilipinas. Ang sports aniya, ang isa sa maraming paraan upang mas lalo pang tumibay ang ugnayan ng dalawang bansa.

