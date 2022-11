Fil-Am executive chef nasa bansa para balikan ang mga lutong Pinoy

MAYNILA - Nakatatakam at samu't-saring mga putaheng Pinoy ang sumalubong sa sikat na Fil-Am executive chef na si Angela Dimayuga nang maimbitahang tikman ang mga ito sa kaniyang pagbabalik sa bansa.

Si Dimayuga ay kilalang chef sa New York at nasa Pilipinas ngayon upang balikan ang mga lutong Pinoy na nakalakihan niyang kainin.

Isang karangalan aniya ang mabigyan ng pagkakataon na matikman ang 21 lutong bahay na mga putaheng hinanda para sa kanya sa isang restoran.

"The food here tonight is really exciting 'cause we had 21 dishes. So my Tito Chito really wanted to show me original cuisines that I haven’t had before. Also even telling me the story why it was here," kuwento ni Dimayuga.

Tubong Pampanga ang kaniyang ina kaya lumaki siya sa lutong Kapampangan.

Hindi niya ito nakalimutang balikan sa paggawa niya ng isang cook book kung saan ibinida niya ang iba’t ibang luto na minana pa niya sa kaniyang lola.

"Cooking Filipino food is something that I do professionally because it’s something that I grew up eating since I was a kid and I was really inspired to share these dishes," pahayag niya.

Dagdag niya: "It gave me an opportunity to reflect on my family recipes especially for my mom side of the family and my grandmother who taught me about these flavors."

Para naman sa may-ari ng isang restoran na si Chito Bautista, mahalagang patuloy na ihain ang mga tradisyonal na lutong Pilipino upang maipatikim ang sarap ng mga ito sa bagong henerasyon.

"We have the same vision. We wanna promote Filipino food abroad. To be accepted by mainstream U.S.A.," kuwento ni Bautista.

Sabi ni Bautista niya: "We expect that the Filipino Food will be global, and it will go hand in hand with any recipes around the world. Our dishes complement the world."

Naniniwala din ang award-winning Fil-Am executive chef na kung sarap at lasa lang ang labanan ay handang handa ang lutong Pinoy na makipagsabayan sa buong mundo.