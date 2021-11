Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Patok ngayon social media ang mala-beauty queen na pagrampa ng ilang netizens sa vaccination sites kamakailan.

Isa na rito ang Fern Pitacio o mas kilala bilang Luzviminda Extravaganza mula sa Isabela na nais manghikayat sa publiko na magpabakuna na.

“Ako ang rampadora, raketera ng San Mariano at nagsasabi sa inyo na magpabakuna na,” ani Pitacio.

“Biglang gulat po ‘yung mga nurses, mga frontliners, and then ‘yung mga tao po na nagpapa-vaccine, so yung mga mukha po nilang medyo malungkot noong una, ngumiti na po sila,” dagdag pa niya.

Ayon kay Pitacio, matindi ang diskriminasyong naranasan niya sa gitna ng COVID-19 pandemic na kaniyang naigpawan sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan.

“As a part of the LGBTQIA+ community, gusto ko po talaga ng matanggap na kami ng buong buo ng lipunan na wala pong mali sa amin nawalang kulang, hindi po kami salot, gusto ko po ipaalam sa kanila na kahit na gay kami nakakatulong kami sa lipunan,” aniya.

“Nakakuha po tayo ng crowns of the Binibining Pilipinas, mga crowns, mahalagang mahalaga rin po ang pagiging fully vaccinated lalo na ngayon sa pandemya.”

Tulad ni Pitacio, hangad ni Adrian Fornal Gallano o mas kilala bilang Madam Pilikitok, mula sa Odiongan, Romblon na mag-udyok ang publiko na magpabakuna sa pamamagitan ng kaunting kasiyahan handog nila sa madla.

“Gumawa ng damit na gawa sa facemask. ‘Yung sasakyan ng baboy ‘yung pinagdecoratan ko then sinakyan ko papuntang bayan, pagpasok ko talaga hiyawan yung mga tao,” aniya.

“Huwag kayong matakot, magbapakuna kayo kasi dagdag proteksyon ito para sa atin.”

—Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News