Pasko dama na sa ilang lugar sa Laguna dahil sa mga dekorasyon

Ang higanteng Christmas tree na itinayo ng lokal na pamahalaan ng Calamba, Laguna para sa pagdiriwang ng kapaskuhan ngayong 2023.

MAYNILA — Dama na ngayon ang diwa ng Pasko sa ilang lugar sa Laguna dahil sa mga naglalakihang Christmas tree at pailaw na bumabalot sa mga kalsada.

Kasama rito ang San Pablo City, na binansagang Christmas capital ng southern Luzon dahil sa magagarbo nitong mga dekorasyong pamasko.

White Christmas ang tema ngayong taon ng mga dekorasyon sa San Pablo City, tampok ang mga kulay puti at naglalakihan Christmas tree sa plaza ng lungsod.

Nagliwanag din ang kahabaan ng Rizal Avenue at plaza dahil sa Christmas lanterns na nakasabit sa mga poste. Gawa pa sa Pampanga ang naturang mga lantern.

Sa Paseo de San Pablo, naka-display naman ang recycled Christmas decorations na ginamit din noong nakaraang taon.

Sa Calamba City, gabi-gabi namang dinudumog ang Christmas village sa Jose Rizal Plaza, tampok ang higanteng puno at Belen.

Nagliwanag din ang Calamba city hall complex sa iba-ibang mga dekorasyon na may kulay puti at asul.

"Ang tema po ngayon ng Kapaskuhan dito sa city of Calamba ay mapagpalang Pasko sa tahanang Calambago," ani Calamba Mayor Ross Rizal.

May tunnel of lights din at iba pang pailaw na bumabalot sa mga halaman at gusali ng city hall.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News