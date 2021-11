Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tinamaan ng COVID-19 ang 29 anyos na si Pauline Dela Cruz noong Hunyo.

Bukod sa kaniyang kondisyon, nangamba rin siya sa kaligtasan ng kaniyang mga kasama sa bahay.

"Nagsarili po akong quarantine dito sa kuwarto. Natakot ako sa nababalitaan ko sa TV, sa mga namamatay," aniya.

Nawalan din siya ng hanapbuhay dahil sa community quarantine. Pero nalagpasan niya ang pagsubok, sa suporta ng kaniyang partner at iba pang mga kaanak.

Dasal niya na magpatuloy ang maayos na kalusugan ng mga mahal sa buhay lalo't hindi naging madali ang kaniyang karanasan.

"Dumating ako sa punto na para akong made-depress, kung ano-ano iiisip ko, pero hindi ako nagpadala, dinaan ko na lang sa dasal. Malaking bagay na po sa akin na andiyan sila palagi," aniya.

Hindi rin naging madali para sa 69 anyos na si Rosalina Sanchez na tutukan ang 10 apo na naiwan ng kanilang yumaong ina at nabilanggong ama.

Lahat ng kanilang pangangailangan ay sa pagtanggap ng labada kinukuha.

"Kahit walang ulam basta may kanin, okay na po sila. Minsan sitsirya ulam na nila iyon. 'Wag na lang ako, maski na lang iyong mga apo ko mabuhay ko," maiyak na pagbabahagi ni Sanchez.

Kagaya nina Dela Cruz at Sanchez ang mga nais maalalayan ngayong Kapaskuhan ng ABS-CBN Foundation sa bago nitong kampanyang "Pantawid ng Pag-Ibig: Pasko Para sa Pilipino" na may iba't ibang klaseng benepisyaryo.

Ayon kay ABS-CBN Foundation Managing Director Roberta Lopez-Feliciano, kabilang sa mga programa ang tree planting drive, pamimigay ng ligtas bag, estudyante kit, relief bag, noche buena bag, COVID-19 care package.

"The first one is 'plant a tree', alam naman natin na problema ang climate change. Second is a ligtas bag, [which] contains all the things like if you have an emergency. Estudyante kit. 'Yan ang nagbibigay ng load para maka-online sila, at power bank. Relief bag 'yan ang usually binibigay during disasters, maski walang disaster binibigay namin. At ang Noche Buena bag - iyan ang lahat ng ingredient para makaluto ng isang masayang meal for the family," ani Lopez-Feliciano.

"Sa kalusugan naman, COVID care package 'yan ang mga kailangan mo para maka-quarantine ka nang maigi. Ito ang pangyakap sa lahat ng Pilipino maski asan kayo," dagdag niya.

Para makibahagi sa kampanya, maaaring mag-avail ng donation voucer na maaaring ihandog na regalo sa mga mahal sa buhay.

May kalakip itong halaga at makaambag sa ano mang programa ng ABS-CBN Foundation.

Para magawa ito, maaaring pumunta sa website na ito sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code, upang ma-avail ang voucher.

Maaari ring makapag-donate sa pamamagitan ng online payment partners, at nasa online merchant partners din ang mga voucher.

Maaari ring makapag-donate sa pamamagitan ng bank accounts na nakapaloob sa Lingkod Kapamilya website.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News