MAYNILA -- Alas-sais ng gabi isinagawa ang ceremonial lighting ng giant Christmas tree sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa Makati City nitong Huwebes.

Ayon kay MMDA chairman Benhur Abalos, ang sunod-sunod na pagpapailaw ng mga Christmas trees sa iba’t-ibang lugar sa bansa ay sumisimbulo ng masaya uling Pasko sa kabila ng pandemya.

Panahon na raw ng "new normal" kung saan pwede ng lumabas ang mga bata pero dapat pa ring mag-ingat.

Ang Christmas tree sa MMDA ay napalamutian ng mga parol na may iba’t-ibang kulay at sukat mula baba hanggang itaas.

Matapos ang Christmas tree lighting, nagkaroon naman ng fireworks display.

Samantala ibinida ni Abalos ang pagkakabit ng solar lights sa kahabaan ng EDSA. Nakakabit na raw ang karamihan dito at nakatakda na ring pailawan.

“Mga lugar na kinakabahan kang maglakad dahil baka maholdap ka, pinailawan ko na 'yun. Pati 'yung ilalim ng flyover pinailawan ko na 'yun. I want to make sure na lahat ng kasuloksulukan maging safe ang mga kababayan natin," aniya.

Mga 70 porsyento na umanong tapos ang mga ilaw at makukumpleto na ito sa loob ng isang buwan.