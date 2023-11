Kilalanin ang ilang Pinoy artists na bahagi ng Miss Saigon sa Norway

OSLO – Dinayo rin sa Norway ang musical “Miss Saigon,” na unang napanood sa West End London. Nasa wikang Norwegian ang musical, kaya kinagiliwan ng mga taga-Oslo. Hindi rin nagpahuli ang Pinoy cast.

Isa na rito si Karen Bernardino. ‘I play the role of Gigi. And I got the part of Gigi through an online audition and I sang online and a couple of weeks I got the part,” sabi ni Bernardino.

Fredrik Arff

Ang Miss Saigon ay love story noong panahon ng Vietnam war sa pagitan ng isang Amerikanong sundalo at Vietnamese na si “Kim”. Ang papel na ginampanan ni Karen ay isa rin sa paborito ng audience.

‘’Gigi is one of the prostitutes who is working in Dreamland and there, she meets Kim. And they started a little bit as enemies,” kuwento ni Bernardino.

Fredrik Arff

Fredrik Arff

Si Olivia Cecilie Espelid naman gumanap na ‘Tom,’ ang batang anak ni Kim. Si Carl Joseph Aquilizan ay bahagi ng ensemble, na understudy sa papel na ‘Engineer’.

“September 1, nag-premiere ang Miss Saigon sa Oslo. Dahil sa tagumpay ng show, inextend ito hanggang Enero 2024,” sabi ni Aquilizan.

“Yung role ko rito sa Miss Saigon ay understudy kay ‘Engineer’ at saka sa ensemble rin. So meron akong iba’t ibang roles at saka if the ‘Engineer’ get sick then I’m the ‘Engineer,” kuwento naman ni Carlisle Sienes, understudy ni “Engineer.”

Fredrik Arff

‘’Sa mga ‘di pa po nanonood, dapat po kayo manood kasi sobrang thrilling po ng play na to, at tsaka interesting siya,” sabi ni Precious Laguna, nanood.

Nakilala worldwide ang talento nina Leah Salonga, Monique Wilson at marami pang ibang Pilipino dahil sa matagumpay na West End Musical na Miss Saigon na sinulat at nilapatan ng musika nina Claude-Michel Schonberg at Alain Boublil.

Mula nang mag-premier sa London noong 1989, umikot na ito at hinangaan sa iba’t ibang panig ng mundo tulad sa Norway. Nagsimula ang Miss Saigon sa Norway nitong Setyembre at magtatapos sa Pebrero ng susunod na taon.

Fredrik Arff

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Norway, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.