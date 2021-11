Higanteng Christmas tree sa Pasay City, pinailawan na

MAYNILA - Pinailawan na ng isang gaming and entertainment mall ang kanilang giant Christmas tree bilang hudyat ng pagsalubong nila sa pasko at pagbangon mula sa pandemya.

Isa ang gaming at entertainment industry ang matinding tinamaan ng pandemya. Marami ang nawalan ng trabaho dahil sarado ang mall, ang casino at entertainment venues.

Makalipas ang halos dalawang taon, muling nagbukas sa publiko ang mall and casino bunsod na rin ng pagluluwag ng quarantine level sa National Capital Region.

Bilang simula ng pagbangon, tiniyak ng pamunuan ng mall and casino na ramdam ang Pasko rito kaya ngayong 11.11 inilunsad nila ang "Grand Fiesta Manila with 12 thrills of Christmas."

Kasabay nito Christmas tree lighting na tinawag nilang “Thrill Lighting Ceremony” sa central plaza ng mall. Ito ay may taas na 30 feet at ang ornaments na ginamit bilang dekorasyon ay mga recycled materials gaya ng mga handbag na gawa sa uniporme ng mga tauhan ng casino.

Hindi na umano kasi magagamit ang mga ito. Ang mga star naman ay gawa mula sa mga materyales sa renovation nila gaya ng mga pinalitang kisame at mga salamin.

Ayon sa Chief Operating Officer ng Resorts World Manila na si Stephen Reilly, nais nilang makatulong sa kalikasan kaya nagrecycle sila ng mga gamit.

Ang mga naipong plastic face shield at mga facemask ay gagamitin din daw nila para sa bagong uniporme ng kanilang mga tauhan.

“How many plastic bottles being generated during the pandemic period? So we are now looking at how we can recycle these and we’re gonna go step further. We’re even going to make our uniforms for our employees from re-used masks, plastic bottles and other materials to try to be as sustainable as we possibly can," aniya.

Nais nilang simple ang pagsalubong sa kapaskuhan dahil may pandemya pa rin. May mga donation bags din sa ibaba ng Christmas tree na may lamang pamasko para sa kanilang 12 partner institutions.

Sabi pa ni Reilly bahagi ito ng kanilang 12 year anniversary.

"They’re not big offerings but they’re symbolic so these are placed together to give away to our beneficiaries like the barangays also charities we work with as well," aniya.

Tiniyak din ng pamunuan ng mall and casinos na sa kanilang muling pagbubukas ay ligtas ang mga gusto ng mag-enjoy matapos makulong sa bahay ng higit isang taon.

Ang aktibidad ay dinaluhan ng ilang beauty queens gaya ni 2021 Miss Universe Beatrice Luigi Gomez, 2021 Miss Philippines Earth Naelah Alshorbaji at 2017 Miss Earth Karen Ibasco.