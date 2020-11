VIRAL: Lolong nagtitinda ng lollipop sa kalsada ng Pampanga sa gitna ng pandemya

Mga larawan mula kay Angelo Genuino

MAYNILA — Viral ngayon sa social media ang isang 72 anyos na lollipop vendor dahil sa kanyang pagpupursiging maghanapbuhay sa gitna ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Kwento ni Angelito Genuino sa ABS-CBN News, inspirasyon niya ang kanyang asawa na si Lola Pacita na na-stroke noong 2011 para magpatuloy na maglako sa kalsada ng Angeles City, Pampanga.

“Sa kanya lang ako humuhugot ng lakas. Parang, iisipin ko, kung wala ako, paano na siya?… Kaya lahat ng bagay, inuunawa ko siya dahil sa karamdaman niya. Kahit na nasa malayo ako, nagtitinda ako, siya naiisip ko. Parang siya ang nagiging inspirasyon ko sa aking paghahanapbuhay,” kwento ni Genuino na mas kilala rin bilang Lolo Pops.

“Kaya naman ako nagtatrabaho dahil napipilitan ako sa aking mahal. Dito lang ako humuhugot para sa mahal ko dahil may karamdaman,” dagdag pa niya.

Labinlimang taon nang nagtitinda ng kendi si Genuino, at may limang anak na tumutulong sa kanya sa paggawa ng ibebenta tulad ng pastillas at polvoron na kaniyang inilalako.

Aniya, suki nito ang mga estudyante noon ng Angeles University Foundation. Ngunit dahil sa pandemya ay tumumal ang kanyang benta, kaya naman pinili niyang maglako sa kalsada para patuloy pa ring kumita.

“S’yempre, kailangan, magtitinda ka, relax ka lagi. Kumbaga, laging masayahin. Kapag nagtitinda ka, minsan palayasin ka, paalisin ka. Okay lang. Kapag pinaalis ka, alis. Maya-maya, balik ulit,” aniya.

“Parang hindi ko iniisip na nagdaramdam ako kasi mainis, talo Relax lang lagi,” dagdag pa niya.

Sa ngayon, masaya si Lolo Pops na maraming naantig sa kanyang kwento. Ilan din ang tumulong sa kanya para makabenta siya online.

“Sabi ng magulang ko no’ng araw, ‘pag meron kang tinanim na kabutihan, meron kang aanihin na kabutihan. Kaya ako ganito,” aniya.

“Tsaka, una sa lahat, ang aking best friend, wala iba kundi si Lord. Kung anong bagay dumating sa buhay ko, iba ‘yong sumasampalataya kesa naniniwala.”

Una nang naibahagi ang kwento ni Lolo Pops sa ABS-CBN show na Mukha, tampok ang kanyang pagbebenta ng candy sa Angeles University Foundation.

— May ulat ni Elle Buentipo, ABS-CBN News