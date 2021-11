Mga larawan mula kina Gabrielle Bien at Glendeliene Lorzano Librea. Kuha ni Mr. Glenn Lubi ng Blue Beetle Stories.

MAYNILA — Street food ang hain sa isang bahagi ng reception ng bagong kasal na sina Gabrielle Bien at Glendeliene Lorzano Librea sa Lipa, Batangas nitong Oktubre.

Sa mga larawang ibinahagi ng couple sa ABS-CBN News, katakam-takam ang mga inihaw at turo-turong pagkain ng mga guest.

Kwento ni Glendeliene, bahagi ng #DapatCoolLang na concept ang pagkain nila ng street food bilang pagbabalik-tanaw sa 10 taong pagkakakilala nila simula pa noong high school at college.

“Masarap balikan ‘yung high school and college days namin together ni Gab kaya happy kami na na-highlight siya on our big day, ‘yung street foods concept na ‘yun!” kwento ng bride sa ABS-CBN News.

Aniya, busog agad ang mga guest sa naisip na postnup photoshoot bago pa man pumunta sa susunod na reception area sa Luntian Resort & Restaurant.

“Masaya at nabusog lahat ng abay namin and we didn’t regret to bring them there para sa concept ng postnup photoshoot namin before going to our real reception venue in Luntian Resort & Restaurant,” ani Glendeliene.

“Talaga namang bongga din ang na-prepare na dinner for all our families, principal sponsors, relatives and friends na naghihintay sa'min sa venue,” dagdag pa niya.

Ayon kay Glendeliene, ideya ng kanyang photo and video team nila mula sa Blue Beetle Stories ang pagkain ng street food at hindi sila nagdalawang-isip na gawin ito para sa kasal.

“It was originally suggested ng photo and video team namin kasi maganda din 'yung location for postnup. We agreed naman kasi we literally love to eat street foods naman, hindi din pilit 'yung mga abay namin kasi lahat sila kaibigan namin na close talaga samin kaya lahat is game sa concept,” aniya.

“Lahat ‘yun candid shots lang and kanya kanya na kaming kuha sa mga cart ng iba’t ibang pagkain na nandun.”

