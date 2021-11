ALAMIN: Mga sinehan na magbubukas ngayong Nov 10

MANILA -- Matapos ang halos dalawang taon, magbubukas na muli ang mga sinehan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw.

Makakapanood na ang publiko ng pelikula sa mas malaking screen sa unang beses ngayong pandemya.

Naglabas ng listahan ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ng mga sinehan na magbubukas ngayong araw.

Ilan sa mga magbubukas ngayong araw ay Eastwood, Gateway, Glorietta, Greenhills, Lucky Chinatown, Powerplant Mall, Trinoma, Vista Malls, Starmalls at iba pa.

Meron ding magbubukas na mga sinehan sa mga probinsya. Maaari itong magbago depende sa mall operator at sa LGU.

Ang inaasahang mga pelikulang mapapanood ngayong araw ay ang pelikulang Dune at A Quiet Place 2.

Watch more on iWantTFC

Pero may mga paalala sa moviegoers ang Film Development Council of the Philippines (FDCP) para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Ayon sa kanila, dapat naka face mask pa rin, pero pwedeng tanggalin ang face shield para mas klarong mapanood ang pelikula.

Bawal ang pagkain sa loob ng sinehan. Tubig lang ang pwede mainom sa loob.

Gaya sa ibang lugar, hindi pwede ang magkakatabi. Iwasan din ang pag-iingay at dalhin ang inyong basura sa tamang basurahan pagkatapos ng pelikula at huwag itong iiwanan sa upuan.

Paalala rin ng FDCP sa mga cinema operators, dapat nakasuot ng personal protective equipment o PPE ang mga tauhan.

Dapat ding may disinfection pagkatapos ng bawat palabas, kaya dapat hindi rin magkakadikit ang schedule ng mga pelikula.

Dapat ding may safety officer na naka monitor sa bawat sine.

Paalala rin ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines, dapat fully vaccinated ang mga manood ng sine.

Titingnan rin ng guwardiya ang mga gamit ng mga manonood para masiguro na walang dalang pagkain sa loob.

May temperature check, contact tracing form at iba pang health protocol na kailangan sundin sa loob at labas ng sinehan.