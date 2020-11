Alex Calleja, may regalong Bearbrick kay Vhong Navarro bilang pasasalamat

MAYNILA -- Isang puting Bearbrick ang regalo ni Alex Calleja sa komedyante, aktor at television host na si Vhong Navarro.

Ani Alex sa "Paano Kita Mapasasalamatan," si Vhong ay naging dahilan para makapasok siya at makapagtrabaho sa sikat na noontime show ng ABS-CBN na "It's Showtime."

"Kung hindi ko nakilala si Vhong, hindi ako makakapasok sa 'Showtime.' At kung di ako nakapasok sa 'Showtime,' hindi ako mahahasa kung paano pa mai-improve 'yung pagiging nakakatawa ako. Naging domino siya, naligtas ako because of comedy. Napasagot ko ang asawa ko dahil sa comedy. 'Yung mga in-law ko napalambot ko ang mga puso dahil nakita nila nakakatawa ako. Umasenso ako dahil sa comedy. Sabi ko saan kaya ako dadamputin kung hindi ako nakakatawa," Alex.

Kuwento naman ni Vhong, humanga siya sa galing ni Alex sa komedya kaya nakasama niya ito sa "It's Showtime."

"Nagsama kami ni Alex Calleja sa 'Toda Max,' sobrang napabilib ako sa kanya roon. Tapos sa sobrang galing niya as a comedian nung time na nagsho-'Showtime' rin ako sa Sine Mo 'To, nagpapahanap sila ng comedy writer. So sinagest ko si Alex Calleja," kuwento naman ni Vhong.

Ang talento sa comedy ang laging nagliligtas kay Alex pero hindi rin matatawaran ang tulong ng mga kagaya ni Vhong sa buhay niya.

"Vhong, paano ba kita mapapasalamatan? Lagi ko naman sinasabi sa iyo na kung hindi dahil sa iyo ay wala ako sa kinakalagyan ko at ayaw mo lang tanggapin. Kaya sana itong ireregalo ko sa iyo eh tatanggapin mo naman," ani Alex bago ipakita ang isang puting Bearbrick.

"Alam ko kasi nangongolekta ka ng ganito, Bearbrick. Kaya lang nag-decide ako na kulay puti na lang tapos ikaw na lang ang magde-design. Ito kasi mura ito, siguro mga 'yung kakayahan ko lang, made-design-an mo. Ikaw na ang mag-design para kung pangit lumabas ay sisihin mo na lang ang sarili mo. Para sa iyo ito, Vhong," ani Alex.

Para naman kay Vhong, nagpapasalamat din siya kay Alex na aniya ay likas ang galing sa pagpapatawa.

"Alex Calleja, ako ay nagpapasalamat din sa iyo kasi parang 'yung pagbigay ko ng tulong at suporta sa iyo, kasi totoo at naniniwala ako sa talento mo," ani Vhong.

Si Alex ay isa sa mga manunulat sa iba't ibang programa ng ABS-CBN. Noong 2016 naging finalist sa Laugh Factory’s Funniest Person in the World 2016 si Alex.

Narito ang "Paano Kita Mapapasalamatan" tampok ang kuwento ng pagtulong ni Vhong kay Alex. Panoorin ang video sa markang 25:23 hanggang 27:38.

