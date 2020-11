Paano makaiiwas sa burnout ang mga nag-o-online class?

Nag-be-blended learning ang magkapatid na Charlize Hanna-Lee Eliquen at Carl Hailey sa loob ng kanilang bahay sa Parañaque City noong Setyembre 24, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Ilang buwan nang nagpapatupad ng blended learning - o halong offline at online learning - ang mga paaralan para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease (COVID-19).

Kasabay nito, maaaring makaramdam ng pagkabalisa ang mga bata ngayong nasa bahay lang sila nag-aaral.

May ilang payo ang family and child expert na si Tina Zamora para hindi "ma-burn out" o labis na mapagod ang anak sa online learning.

Para kay Zamora, dapat munang isaalang-alang ng mga magulang ngayong taon ang emosyonal na kapakanan ng anak. Kung maaari, isantabi muna ang pagkakaroon ng mataas na grado.

"Hindi po yun ang pinakaimportante ngayong taon na ito. Ang pinakaimportante, malusog ang anak at mentally healthy sila dahil hindi nila nakikita ang mga kaibigan, at yun ang napakaimportante sa kanilang development ngayon," ani Zamora.

Watch more in iWantTFC

SAKTO 6:45-6:58 AM NOVEMBER 4, IF POSSIBLE. ELSE KINDLY EMBED THIS: https://www.youtube.com/watch?v=L_SvGfq7Kfc ]

Kung maaari aniya, dapat magkaroon ng Zoom session ang mga magkakaklase na hindi napag-uusapan ang pag-aaral.

"Gumawa ka na lang ng Zoom playdate. Nagkikita online, pero walang pinaguusapang lesson. Nag-uusap lang tungkol sa game. Napaka-healthy noon para balansiyado ang araw nila," ani Zamora.

Bigyan din aniya kung maaari ng break ang mga estudyante, at magtakda ng routine kasama ang anak, kung maaari.