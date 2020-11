Pasaway agad? Guro nagpaliwanag kung bakit ‘off-cam’ ang ilan sa online class

Pagsubok para sa ilang magulang at guro ang Internet connection habang nag-o-online class. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Kasama na sa karanasan ng mga nag-o-online class ngayong pandemya ang pagbubukas ng camera na nagsisilbi ng mga kaklase at guro

Pero may mga pagkakataong pinipili na lang ng ilang estudyante na isara ang kanilang camera. May ilan namang paaralan na ipinagbabawal umano ito para matutukan ng mga guro ang bawat galaw ng kanilang mga estudyante.

Pero para sa isang guro, may katuwiran ang ilang kabataan para isara ang kanilang camera.

Ayon sa family and child expert at guro na si Tina Zamora, maaaring "conscious" lang ang estudyante sa hitsura niya at ng paligid niya.

Karaniwang nakikita aniya ito sa mga kabataan na malapit na sa kanilang teenage years.

" 'Yung mga teens and tweens ayaw magbukas they are also going through a stage . . . Nagiging conscious na sila sa kanilang itsura online. Lumalabas ang physical images kasi nakikita nila yung sarili nila araw-araw," ani Zamora sa programang "Sakto" noong Huwebes.

Bago sawayin ang estudyante, tingin ni Zamora na dapat isaalang-alang ng guro ang dahilan kung bakit nakasara ang camera nito.

"Kailangang malaman ng home teacher kung bakit sila nagsasara ng camera? Kasi hindi lang yon ibig sabihin na they don’t want to participate. May ibang rason sila actually. Nahihiya sila sa background nila. Nakikita nila 'yung background ng mga kaklase, 'Oh maganda ang bahay nila' 'yun ang kailangang balansehin ng guro," ani Zamora.

Blended learning o halong offline at online learning ang ipinapatupad ngayon sa mga paaralan sa buong bansa, dahil suspendido ang face-to-face learning dahil sa coronavirus (COVID-19) pandemic.