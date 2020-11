Romantic 'plantito:' Estudyante, bulaklak na kaniyang itinanim ang handog sa nobya

Mga larawan mula kay Angelo Aquino

MAYNILA — Humanga ang mga netizens sa isang estudyante mula sa Mexico, Pampanga na niregaluhan ang kanyang nobya ng sunflowers na siya mismo ang nag-alaga’t nagpatubo.

Kwento ni Angelo Aquino, 19, sa ABS-CBN News, alam niyang magugustuhan ng kanyang nobyang si Jona Pare ang kanyang regalo at mas may halaga ito dahil siya mismo ang nagtanim at nagpalago nito.

“Naisipan ko pong mag-plant ng sunflower dahil alam kong magugustuhan ito ng girlfriend ko po. And then, alam ko pong mas may value po yung tinanim niyo mismo, kaysa sa binili sa shops,” kwento ni sa ABS-CBN News.

“Isa din pong reason yung pandemic, dahil minsan wala pong budget. So gumawa po akong paraan na mas makakatipid ako, and at the same time may fulfillment po kase tinanim ko mismo,” dagdag pa niya.

Ayon sa 2nd year aircraft maintenance technology student sa Jocson College, noong Setyembre siya unang nagtanim ng sunflower at binantayan ang pagtubo nito.

Dagdag pa niya, sinikreto niya talaga ito kay Pare kaya naman laking tuwa nito nang matanggap na ang regalo.

“[Naiiyak siya] at natulala. ‘Di niya po expect na nagtanim ako for her. Kasi tinago ko po sa kanya ng almost 2 months. Sobrang saya po niya. At ‘yun po yung gusto kong palaging nakikita,” aniya.

Dalawang taon nang nasa relasyon sina Aquino at Pare. Ayon sa lalaki, hindi kailangan ng magarbong okasyon para magregalo sa iyong minamahal.

Aniya, lagi dapat magbigay ng kasiyahan sa mga mahal sa buhay, maliit man ito o malaki.

“‘Di naman po need ng okasyon para iparamdam ‘yung love sa iyong better half. Pakiramdam ko po. Sense of fulfillment. Fulfilled po kasi nagbunga din po yung mga itinanim ko. Worth it po lahat ng pag-aalaga ko po sa kanila,” aniya.

“Always make your loved ones happy. Kahit maliit man ‘yan o malaking bagay. And no need to have special occasions to show how much they mean to you. And sana ma-inspire sila na magtanim kasi they will feel the fulfillment once na nakita na at nagbunga na ang mga tinanim nila.”

