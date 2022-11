PANOORIN: Halloween ng mga free diver sa Samal Island

Courtesy: Dominique Mejia

Kakaibang aktibidad ang ginawa ng mga free diver sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte.

Naka-costume din ang 16 na freediver sa dagat ng Brgy. Pangubatan noong October 30.

May nag-ala Superman, naka-"Squid Game" costume, may tila isang bangkay sa ilalim ng dagat, at mistulang nag-trick or treat.

Siniguro naman na ligtas ang aktibidad dahil sinamahan sila ng certified free-diving instructors.

Isa ang Samal Island sa may mga magandang dagat at sagana sa magandang coral reel sa bansa. – Ulat ni Hernel Tocmo