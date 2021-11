MAYNILA—Nagsimula nang iparamdam ng ilang shopping centers ang Pasko sa kanilang mga parokyano at pinailawan na ang kani-kanilang Christmas tree at naglunsad ng mga proyekto bilang regalo sa cause-oriented groups.

Simple at makabuluhan ang paglulunsad ng Kapaskuhan sa isang shopping mall sa San Juan City. Hindi bongga ang programa bilang pakikisama sa bumabangon pa lang na ekonomiya; ang importante ay madama ang Christmas spirit.

Kaiba sa nakasanayang Christmas activities, tatlong natural Indian trees ang nilagyan ng dekorasyon at pinailawan ng kilalang mall sa San Juan City.

Sa pagkasimple ay nasiyahan din naman ang mga tao kung saan ang programa ay pinangunahan ni San Juan Mayor Francis Zamora at Jose Emmanuel Jalandoni, ang President ng Ortigas Land kasama si Aio Hernandez, ang presidente ng Independent Production Workers Group (IPWG).

Hindi nila ito pinagarbo, ang importante ay ang diwa ng pasko na makapagbigay liwanag at pag-asa sa kapwa.

Sa fundraising na inilunsad kung saan magkakaroon ng Christmas with the Stars virtual concert sa Disyembre, ang mga independent production workers ang benepisaryo na matagal nawalan ng trabaho dahil sa kawalan ng live events.

Ang binigay na gift packs sa kanila ay paunang handog pa lang.

Bibigyan din sila ng insurance at bakuna para sa mga miyembrong hindi pa bakuna.

Bahagi rin ng aktibidad ang pagbubukas ng night market sa labas ng mall.

Ang vendors dito ay yung mga hindi na naka-pwesto sa loob ng mall noong mga nakaraang buwan dahil nilimitahan ang bilang ng mga tianggero doon.

Kaya ang pagpwesto nila dito sa labas ay pagkakataon nilang makabawi.

Ang mga paninda ay Christmas decorations, damit, sapatos, gamit sa bahay, mga pangregalo at mga pagkain.

Tinapos naman ng fireworks display ang programa, bagay na nagbigay kulay sa event.

"Malaking pagkakaton po ito para sa lahat na maumbalik na ang kabuhayan ng bawat Pilipino na talagang apektado. This will be a very good opportunity hindi lang sa mga negosyante na may stalls at resto pati siempre sa mga empleyado sapagkat mas mahaba na ngayon ang kanilang work hours," ani Zamora.

"Marami po sa min nagulat din, natuwa sila especially itong pandemic talagang wala po kaming mga trabaho. Salamat sa ortigas company na binigyan kami ng pagkakataon maging beneficiary nila," ayon naman kay Hernandez.

Samantala, makulay din at festive ang paglulunsad ng Christmas spirit sa isang shopping center sa Libis, Quezon City.

Simbulo raw ito ng pagsalubong sa pag-asa na makababangon na ang bansa mula sa pandemya.

Kaya ang pagpapailaw ng giant Christmas tree sa open area ng mall na may temang glitz o pagkamatingkad ay magbibigay sigla sa mga mamamasyal dito.

Ang mga aktibidad na yan ay pinangunahan ni Kevin Tan, ang Chief Strategy Officer ng Megaworld at ni Quezon City Councilor Kate Coseteng, ang kinatawan ni Mayor Joy Belmonte.

Bukod sa Christmas tree lighting, may art installation din dito kung saan tampok ang art pieces mula sa artist na si Leeroy New.

Science fiction at fantasy ang inspirasyon ng kanyang mga obra kung saan parang nabubuhay ang mga elemento nito.

Layon ng pamunuan ng mall na maghandog ng stress reliever sa publiko ngayong maluwag na ang quarantine classification sa Metro Manila.

Dahil Paskong-Pasko na sa bahagi ng Libis, Quezon City at sa San Juan, tiyak na dadagsa ang mga tao sa malls pero paalala ng otoridad, huwag maging kumpyansa dahil meron pa ring pandemya.

Kaya habang nag-eenjoy sa pamamasyal, ibayong pag-iingat pa rin ang gawin at sumunod sa health and safety protocols para maitawid ang Christmas season at salubungin ang 2022 ng ligtas.