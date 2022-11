Watch more News on iWantTFC

Matatagpuan sa kuweba ng Timbac sa Kabayan, Benguet ang mga 'Kabayan mummies' o 'meking' kung tawagin ng tribong Ibaloi.

Sila ang bukod tanging tribo sa Pilipinas na nagsagawa ng 'mummification' o ang pagpreserba sa katawan ng isang yumaong tao noong unang panahon.

Walang mga tiyak na datos kung kailan nagsimula ang kanilang ritwal.

Sa ilang pagtataya, noong ika-1500 siglo ang kasagsagan ng mummification sa lugar.

"This was their practice, the mummification. Long time, several years ago, people of Kabayan used to mummify the dead. The mummification takes about several months," pagbabahagi ng noo'y Kabayan, Benguet Mayor Ernesto Matuday.

Sa pagbisita ni Abner Mercado at ng ABS-CBN News team noong 2003 sa probinsiya, nabigyan sila ng pagkakataon ng tribong Ibaloi na masilip ang huling hantungan ng kanilang mga ninuno sa Timbac Cave.

Ipinakita ng residenteng si Kenneth Kelcho ang ilang mummies na nakaratay sa kuweba.

May mga bangkay na ilang daang taon na ang nagdaan pero halos buo pa ang mga pangangatawan.

Dekada '70 nang talamak na pinagnanakaw ang mga mummies ng Kabayan.

"'Yung mga coffins dito dati rati maraming laman 'tsaka may mga coffins din na disassembled. So, wala nang mga laman. So, kung sana nandoon pa rin 'yung mga mummy, sana nakakalat na lang diyan o 'di kaya idinagdag sa ibang coffins," kuwento ni Kelcho.

Dahil sa naging nakawan, ibayong pagbabantay at pag-iingat ang ginagawa nila sa mga natitirang mummy sa kuweba.

NAWAWALANG KABAYAN MUMMIES NASA SAGADA?

Katuwang ang lokal na pamahalaan, tinungo ng ABS-CBN News ang isang bahay sa Sagada, Mountain Province na napag-alamang may nakatagong mummies.

Tumambad sa grupo ang hindi maayos na kondisyon ng mga ito.

Lasog lasog ang mga mummy at makikitang napabayaan nang tuluyan.

May isang mummy pa na ang kalahati ng katawan ay nakapuwesto sa isang groto.

"This is a sign of disrespect," ani Engr. Orlando Abinion ng National Museum of the Philippines na nakasama ng ABS-CBN News.

Sa pagsusuri ni Engr. Abinion, may nakitang mga tattoo sa mummies na nasa abandonadong bahay na kahalintulad ng tattoo sa mummies sa Timbac Cave.

Maaaring ilan ito sa mga sinasabing nawawalang Kabayan mummies.

Balikan ang naging paglalahad sa tanyag na Kabayan mummies sa 'Pan-udey ni Me-king: Ang pagbabalik ng mga mummy,' dokumentaryo ng programang 'The Correspondents' na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2003.

