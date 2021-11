MAYNILA -- Magsasama-sama ang mga bigating mang-aawit at kompositor ng OPM sa isang bago at orihinal na Pinoy musical na pinamagatang "M-FLIX 2021: Da Pinoy Pandemic Palabas."

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Huwebes, nagbahagi sina Moy Ortiz at Annie Quintos ng grupong The CompanY tungkol sa bagong palabas.

"It's about the pandemic at lahat ng mga nararamdaman at mga karanasan ng mga Pilipino sa pandemic. What we did, 'yung curators ng Pinoy Paylist Music Festival, we commissioned songwriters, the best of the best in the Philippines, and we also commissioned interpreters, OPM artists to interpret and to be a part of this brand new style of musical. It will be online," ani Ortiz.

Dagdag ni Ortiz, itatampok ang mga orihinal na awitin sa nasabing musikal tulad ng pinakabagong awitin ng kanilang grupo na "Disco Plantito, Disco Plantita."

Ayon naman kay Quintos, ang "M-FLIX" ay alay at isang pagpupugay para sa mga frontliner.

"We recognize lahat ng ginagawa nila. So this is one of the ways since alam namin na ang music ay kasama nila lagi sa kanilang trabaho to release stress nga. This is an offering that we have for our frontliners especially but of course for every Filipino but dedicated especially to our frontliners who continue to fight this battle," ani Quintos.



Maliban sa The CompanY, ilan sa mga OPM artist na kasama sa nasabing palabas ay sina Morissette Amon, Ogie Alcasid, Klarisse de Guzman, Jed Madela, Joanna Ampil, Joey Ayala, Basil Valdez at marami pang iba.

Ang "M-FLIX" ay isinulat ni Maribel Garcia at sa ilalim ng direksyon ni Stephen Viñas.

Libreng mapapanood ang "M-FLIX" sa Nobyembre 6 at 13 sa opisyal na YouTube page ng Mind S-Cool.