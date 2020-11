Bicolana beauties kani-kaniyang relief drives para sa nasalanta ni 'Rolly'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Pinatunayan ng mga Bicolana beauty queens na kahit tapos na ang pageant na kanilang sinalihan ay hindi natatapos ang pagtulong nila sa mga kababayan.

Kaya ang mga kandidata sa Miss Universe Philippines mula sa Bicolandia, nag-alala para sa kanilang mga pamilya doon na binayo ng super typhoon Rolly.

"As of the moment wala pa kong contact sa tito ko, sobrang masakit kasi it’s been a long time since Catanduanes was hit by a strong typhoon talaga," ani Sigrid Grace Glores, Miss Catanduanes.

"After the typhoon mismo, hindi ko sila makontak kasi totally no signal and the problem kasi walang news na lumalabas so nakakadagdag sa anxiety. Kasi you don’t know what happened to your family," sabi naman ni Kia Moreno, Miss Camarines Sur.

"What really devastated me was mainly seeing the pictures, 300 houses in Guinobatan, Albay were completely gone, many families literally lost everything," ani Paula Ortega, Miss Albay.

Malayo man sila sa kani-kanilang pamilya, gumagawa naman sila ng paraan para makapagpaabot ng tulong.



Nag-pack ng relief goods ang ilan sa kanila at nagtayo ng kanya-kanyang relief drive.

"Tomorrow I'm going there, and hopefully I can reach out to my family," sabi ni Ortega.

"I am so overwhelmed kasi sobrang daming tao na hindi taga-Bicol, hindi taga-Catanduanes, hindi taga amin pero sama-sama," sabi ni Flores.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News